12月2日に初アルバム「The .BPM WONDER」をリリースした女性5人組アイドルグループ「.BPM」。メンバーの源有紀子がスポニチ東京本社で取材に応じた。「ファンをつけるのって、こんなに大変なんだって…」。現実の壁にぶつかりながらも見つけ出した「闘う」意味。その瞳には、ステージの光だけでは計れない、確かな強さが宿っていた。（「推し面」取材班）

もともと芸能界に興味はなく、ダンスも歌も未経験。その運命を変えたのは、中学生の時にテレビで見た男女混合パフォーマンスグループ「AAA」だった。「私も、あんな風にステージに立ちたい」。一度芽生えた憧れは、美容専門学校で将来を考え始めた時期に、抑えきれないほどの熱を帯びる。諦めきれずに見たオーディションサイト。そこに、憧れのAAAの楽曲を手掛けたプロデューサー岡村洋佑氏がアイドルグループを立ち上げるという告知があった。「ビビっときたんです」。それは、源にとって夢へと続く唯一の扉に思えた。

親の反対を押し切り、事後報告で飛び込んだ世界。しかし、待っていたのは厳しい現実だった。経験豊富なメンバーの中で、ダンスの振入れに全くついていけない。「『なんでできないの！』って、泣いちゃう時も結構ありました」。練習すれば必ず上達する美容の技術とは違う。頑張っても一番にはなれない。努力が必ずファンという結果に結びつくわけでもない。「メンタルにきましたね」。初めて立ったステージでは、マイクに自分の声を乗せることさえできず、ただ悔しさを噛み締めた。

「迷ったら、辛い方を選べ」。かつて親から言われたその言葉が、何度も折れそうになる心を支え続けた。「諦めない」。そのシンプルな言葉を座右の銘に、できない自分から目を背けず、膨大な数のライブをこなすことで一つひとつ壁を乗り越えてきた。「愛されたいなら、まず自分から愛せ」。ファンへの感謝を胸に、今日もステージに立つ。

夢を追うことの痛みも、喜びも知っている。その不器用ながらもひたむきな姿こそが、源有紀子というアイドルの本質だ。諦めない心が、源を今日もまた、次のステージへと走らせていく。