元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（25）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。クリスマスのオフショットを投稿した。

「もちもちクリスマス！！！」と題し、白のモフモフフードをかぶって、ほおを触って「もちもち」とほほえんだり、同行女性と2人で自身の顔の脇でハートマークをつくるなど“彼女感”たっぷりな動画を公開。黒のリボンが胸元にデザインされた白の上着に、黒いミニスカート＆黒ストッキングのコーディネートを披露した。

別の投稿ではサンタクロースの帽子をかぶって、クリスマスツリーの脇で笑顔を見せたり、キス顔ショットもアップ。さらに、20日に迎えた誕生日をいろいろな人に祝福されたショットも伝えた。

ファンやフォロワーからも「癒しの動画」「癒し系な魅力満載」「ファッション似合うし表情も魅力的」「かわいさが溢れまくってる」「メリクリプリティー」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。