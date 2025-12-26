TREASURE、日本で“爆笑間違いなし”のギャグを学ぶ！テレビ初披露のステージパフォーマンスも

12月26日（金）・28日（日）の2回にわたって放送される、大人気ボーイズグループ・TREASUREの冠特番『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』。

いよいよ本日12月26日（金）、その第1回が放送される。

【写真】バラエティの定番ゲームで対決するTREASUREの10人（全10枚）

2020年8月にサバイバルオーディション番組『YG宝石箱』を経て、YG ENTERTAINMENTからデビューしたグローバルボーイズグループ・TREASURE。2021年には新人賞を総なめし、「怪物新人」という称号を獲得して以来、日本でも数多くのライブツアーを敢行した。

現在「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN」ツアーで全国5都市を巡り、来年2月には京セラドーム大阪でツアーファイナルを迎え、まさに“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして大きな注目を集めている。

そんなTREASUREが、さらなる活躍を目指して日本のバラエティを学ぶ『トレバラ〜TREASUREのバラエティ塾〜』。

2023年の放送が大反響となり、今回の第2弾も日本のバラエティ定番ゲーム企画を体験し、学んでいく。

◆日本バラエティの定番ゲームで対決！

現在日本ツアー中のTREASUREからの「ツアーで会場が爆笑間違いなしのギャグを教えてほしい」という要望に応え、スタジオにスペシャルギャガーとして“ギャグの巨匠”が登場。ツアーラストを飾る京セラドーム大阪級のギャグを伝授し、メンバーたちは大ウケする。

そして今回もTREASUREが5対5のチームに分かれて定番ゲームで対決。CHOI HYUN SUK（チェ・ヒョンソク）、YOSHI（ヨシ）、ASAHI（アサヒ）、DOYOUNG（ドヨン）、PARK JEONG WOO（パク・ジョンウ）の【アサヒチーム】と、JIHOON（ジフン）、JUNKYU（ジュンギュ）、YOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、HARUTO（ハルト）、SO JUNG HWAN（ソ・ジョンファン）の【ジュンギュチーム】に分かれ、豪華景品をかけて勝負を繰り広げていく。

26日の放送では、チームの絆が試される「5人でポーズを合わせましょう」をはじめ、どちらが長くまばたきを我慢できるかを競う「まばたき我慢バトル」、お手本のダンスを1回見ただけで踊ることができるかが試される「暗記ダンスバトル」で対決。

28日の放送では、大音量のヘッドホンをしたまま口の動きだけでキーワードを伝えていく「ガンガンヘッドホン伝言ゲーム」、出されたお題を、影を使ってジェスチャーで伝える「影ジェスチャー対決」、スリッパを足で飛ばしパネルを射抜く「スリッパキックアウト」に挑戦する。

「ガンガンヘッドホン伝言ゲーム」では、“コンビニエンスストア”がまさかのワードに。そして「スリッパキックアウト」では、白熱した戦いにスタジオも大盛り上がりを見せる。

さらに、この番組でしか見られない貴重なステージパフォーマンスも。26日には『PARADISE -JP Ver.-』、そして28日には『EVERYTHING -JP Ver.-』をテレビ初披露する。