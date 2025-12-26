【冬のヒーローズ祭】 開催期間：12月26日～2026年1月12日

　ヒーローズは、コミックスを無料で読めたり割引購入できる「冬のヒーローズ祭」を12月26日から2026年1月12日まで各電子書店で開催する。

開催概要

開催期間：12月26日～2026年1月12日
※一部電子書店では、開始・終了時期が前後する場合がございます。

割引内容

連載中作品
1巻試し読み無料、既刊の半数にあたる巻まで半額（例：10巻まで発売中の場合、1～5巻まで半額）
現在1巻のみ発売中のタイトルは割引なし

完結作品
1巻試し読み無料、既刊半額

参加書店一覧

各電子書店（Amebaマンガ、auブックパス、BOOK☆WALKER、COCORO BOOKS、DLsite/comipo、DMM.com、dアニメストア、dブック、ebookjapan、GANMA!、HAPPY!コミック、honto、LINEマンガ、Reader Store、Renta!、U-NEXT、yodobashi.com、いつでも書店、ピッコマ、マンガBANG！、マンガボックス、モビぶっく、ラクラクコミック、楽天Kobo電子書籍ストア、漫画全巻ドットコムなど）
※本フェアを実施していない電子書店もございます。
※実施内容は、各電子書店によって異なる場合がございます。