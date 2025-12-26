2026年1月11日より放送開始されるTVアニメ『地獄楽』第2期。第1期を振り返る牧田佳織監督のコメントと、第2期の新規場面カットが公開された。

本作は、『少年ジャンプ+』にて連載され、シリーズ累計発行部数640万部を突破した賀来ゆうじによる同名漫画をアニメ化したもの。

仙薬の手がかりを求め、島を統べる化物“天仙”の居城に着いた一行。島からの生還には、もはや死罪人も執行人も関係なく協力が不可欠だった。一方で、幕府は“山田浅ェ門殊現”を筆頭に神仙郷への追加上陸を命じていた。そこには、画眉丸と因縁のある石隠れ衆の姿も。一刻も早く仙薬を見つけて島から脱出しようとする画眉丸たちだったが、彼らの前に天仙たちが立ち塞がる。仙薬をめぐる戦いは“人間”と“天仙”の全面対決に突入する。

牧田監督が特に印象に残っている話数として挙げたのは、「2話と5話の佐切の葛藤」。「佐切の痛みが丁寧に描かれていて、自分自身も女性として感情移入できる部分がありました」と振り返る。また、画眉丸の人物像を掘り下げた第1話にも触れ、「特に第1話には、『地獄楽』で描きたいものが凝縮されています」とコメント。

さらに、「第一期で芽生え始めたキャラクター同士の関係性は、第二期でさらに深まり、変化していきます」と語り、「画眉丸と杠のように、タッグを組んでいないキャラクター同士の関係性も見どころのひとつです。そういった部分に第一期から注目していただくと、第二期をより楽しんでもらえると思います」とメッセージを寄せた。

あわせて公開された新規場面カットは、死罪人・杠の手を取る打ち首執行人・佐切の姿など全5点。相反する立場の間に生まれた関係は、この先どう発展していくのか。また、桐馬と巌鉄斎など、これまで行動を別にしていた面々が出会うことで、一体どのような化学反応が起きるのか。

牧田佳織 コメント第一期で特に印象に残っている話数全話に思い入れはありますが、特に印象深いのは2話と5話の佐切の葛藤です。幼少期の出来事や神仙郷での源嗣とのやり取り、「女性だから帰れ」と言われる場面など、佐切の痛みが丁寧に描かれていて、自分自身も女性として感情移入できる部分がありました。2話で葛藤を提示して、5話で回収し、6話で成長へと繋がる。第一期で佐切の物語がひとつ完成する流れになっています。特に佐切の感情の流れを丁寧に描いた第一期ですが、1話では画眉丸の人物像も掘り下げています。原作1話の完成度が非常に高いので、アニメでもそのままを忠実に描きました。1話で妻を大切に想う画眉丸の姿があったからこそ、13話の展開がより強く響いていると思います。シナリオを担当している金田一さんの構成もそうですが、原作の流れ自体がとてもロジカルで読みやすく、伝わりやすいです。特に1話には『地獄楽』で描きたいものが凝縮されています。1話・2話・5話の画眉丸と佐切に注目していただくと、『地獄楽』が持つテーマ性をより感じられると思います。

視聴者へのメッセージ第一期で芽生え始めたキャラクターの関係性は、第二期でさらに深まり、変化していきます。画眉丸と杠のように、タッグを組んでいないキャラクター同士の関係性も見どころのひとつです。そういった部分を第一期でも注目していただくと、第二期をより楽しんでもらえると思います。また、視点を変えて見返すのもおすすめです。たとえば、弔兵衛と桐馬にフォーカスして見る回を作ってみたり、巌鉄斎と付知に注目してみたり。「この場面で、このキャラクターは何を考えているんだろう」と焦点を当てながら見ていただくと、キャラクターをより好きになれますし、第二期でさらに深みを感じられると思います。ぜひ何度でも繰り返し見ていただけると嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）