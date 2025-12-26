2026年1月13日よりTBS系で放送がスタートする火曜ドラマ『未来のムスコ』の追加キャストとして水瀬いのりと淵上泰史の出演が発表され、あわせて第1話の場面写真が公開された。

本作は、阿相クミコ・黒麦はぢめによる漫画『未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』を原作とした、時を超えたラブストーリー。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子・颯太（天野優）が現れ、奇妙な共同生活が始まる。恋も仕事も中途半端だったヒロインが、突然の“子育て”を通して自分らしく生き直していく姿を描く。

今回出演が発表された水瀬が演じるのは、未来からやってきた颯太が身につけているスマートウォッチの声・ルナ。まだ5歳で自分の気持ちをうまく言葉にできない颯太に代わり、その想いを伝えながら現代での生活を支えていく頼もしい相棒だ。『Re:ゼロから始める異世界生活』や『五等分の花嫁』など数々の人気アニメに出演し、アーティストとしても活躍する水瀬が、声で物語を支える。

淵上が演じるのは、未来の父・汐川剛士。未来が幼い頃に事故で他界した剛士は、富山弁で「大丈夫」を意味する「だんない」が口癖で、その言葉は今も未来が前を向くための支えとなっている。

あわせて公開された第1話の場面写真には、雷鳴と共に現れた颯太に未来が戸惑うシーンや、元恋人の将生（塩野瑛久）が率いる劇団「アルバトロス」の稽古場での様子などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）