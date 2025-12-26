くるりが1月より再開するツアー『くるりツアー25/26 ～夢のさいはて～』に、畳野彩加（Homecomings）と山田周の参加が決定した。

（関連：くるりの本質はシングル表題曲以外に宿る 演奏バリエーションでも楽しませたFC限定公演）

くるりの楽曲「Regulus」のレコーディングメンバーである畳野は、ボーカル、コーラスとして全6公演に参加。楽曲「ワンダリング」のレコーディングメンバーである山田は、1月25日のZepp Osaka Bayside公演、30日、31日のZepp Haneda (TOKYO)公演に参加する。

また、ツアー会場にてミート＆グリートの開催が決定。1月のZepp公演各会場では、2月11日にリリースのアルバム『儚くも美しき12の変奏』の予約者を対象に抽選会が行われ、抽選で各会場10名が終演後に行われるミート＆グリートに招待される。

さらに、本アルバムのプレオーダーが本日12月26日よりスタート。各配信サイトにて、アルバムの予約購入、Pre-add／Pre-saveやカウントダウンページが公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）