年末年始の帰省シーズンが始まりました。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】27日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。



あす(27日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【東日本】

【画像⑧】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【中部】

【画像⑨⑩】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□新東名高速道路

〈上り〉

・岡崎東IC→新城IC 砥鹿TN付近 10キロ

〈下り〉

・新城IC→豊田東JCT 岡崎東IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・豊田上郷SIC→岡崎IC 岡崎IC付近 10キロ

〈下り〉

・音羽蒲郡IC→豊田JCT 豊田JCT付近 15キロ



□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市東IC→鈴鹿IC 鈴鹿IC付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曽岬IC 弥富木曽岬IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【関西】

【画像⑪】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈下り〉

・栗東IC→大津IC 大津IC付近 15キロ

・信楽IC→大津IC 大津IC付近 15キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ

「渋滞予想」12月27日（土）はどこが混む？【九州】

【画像⑫】は地図で一目でわかる、27日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈下り〉

・福岡IC→筑紫野IC 大宰府IC付近 10キロ