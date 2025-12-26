上坂すみれ、超ミニスカ＆黒タイツ サンタのコスプレに衝撃「毛深い…！」「たまらん」
人気声優の上坂すみれ（34）が25日、自身のXを更新し、クリスマスを記念してサンタ姿のオフショットを投稿した。
【写真】黒タイツ＆超ミニスカ！サンタ姿の上坂すみれ
この日はYouTubeでライブ配信をしていた上坂。投稿したオフショットでは、黒タイツを履いた超ミニスカのサンタ姿を披露し、「みなさま！メリークリスマスですよ〜！」と呼びかけた。
これにファンは「サンタすみぺ、毛深い…！」「上坂さんの毛深いサンタコス誠に眼福でした！」「サンタ姿たまらん！」「すみぺのこのサンタ姿、可愛すぎて心臓止まるかと思った」「ミニスカサンタありがとうございます」などと反応している。
上坂はアニメ『スター☆トゥインクルプリキュア』キュアコスモ役、『無彩限のファントム・ワールド』川神舞役、『中二病でも恋がしたい！』凸守早苗役、『アイドルマスターシンデレラガールズ』アナスタシア役など、数々の作品に出演している人気声優。
