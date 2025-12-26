Èè¤ì¤¿»þ¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼


¡ÚÅê¹Æ²èÁü¡Û¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©Æâ¤Ö¤¿¥·¡¼¥ë¤Î¡ÈÀµ¤·¤¤»Ä¤·Êý¡É¤ò¸«¤ë

¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³«Éõ¤¹¤ë¤È¤­¡¢Æâ¤Ö¤¿¥·¡¼¥ë¤ò¤­¤ì¤¤¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÇí¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¹ÔÆ°¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¤½¤ó¤Ê¡ÈÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡É¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Öº£ÅÙ¤«¤é¤½¤¦¤¹¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇAGF¡Ú¸ø¼°¡Û¡Ê@agfcm2¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¹¡£

¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆâ¤Ö¤¿¥·¡¼¥ë¤Ï¡Ä

¢£°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤ë

¢£¤Õ¤Á¤ÎÉôÊ¬°Ê³°¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚ¤ê¼è¤ë

¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×

ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆâ¤Ö¤¿¡×¤Î¥Ý¥¹¥È


Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡×¡Ö¤Õ¤Á°Ê³°¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡×¡Ö¥·¡¼¥ë¤ò´°Á´¤ËÇí¤¬¤·¤¿¾ì¹ç¡×¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈæ¤Ù¤¿²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥ë¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÉÓ¤È¥Õ¥¿¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤­¤Ë¤¯¤¯¡¢ÊÝÂ¸À­¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µÛ¼¾¤ä¸Ç²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÉôÇí¤¬¤µ¤Ê¤¤¡×¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÈæ¤Ù¤¿²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹


¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥­¥ì¥¤¤Ë¼è¤é¤Ê¤­¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº£ÅÙ¤«¤é°ìÉô¤À¤±ÀÚ¤ê¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÔÆ°¤¬¼Â¤ÏµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

¢£Åê¹Æ¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤

º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì£¤ÎÁÇAGF­ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ì£¤ÎÁÇAGF­ê¤µ¤ó¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤ä¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡ª¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë³§¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×

°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¡£

Ì£¤ÎÁÇAGF­ê¤µ¤ó¡Öº£¸å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×

¢£¤Ê¤¼¤³¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©

Åê¹Æ¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ì£¤ÎÁÇAGF­ê¤µ¤ó¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¾ÞÌ£´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝÂ¸ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»À²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢É÷Ì£¤ä¹á¤ê¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¤´¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£

½ÐÍè¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤¤¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊÝ´ÉÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×

¤Ê¤ª¡¢¥Í¥Ã¥È¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡ÖÆâ¤Ö¤¿¤ÏÁ´ÉôÇí¤¬¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£¤ÎÁÇAGF­ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÊýË¡¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¢£¸ø¼°¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îºî¤êÊý

¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬¤°¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£

Ì£¤ÎÁÇAGF­ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê°ìÇÕ¤ò³Ú¤·¤àºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤º¡¢´¥¤¤¤¿¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»³À¹¤ê1ÇÕ¡ÊÌó2g¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó»³À¹¤ê1ÇÕ¤ò¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹


¼¡¤Ë¡¢Ìó90¡î¤Î¤ªÅò¤ò140mlÃí¤®¡¢ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯¤«¤­º®¤¼¤Þ¤¹¡£

Ê¨Æ­¤µ¤»¤¿¤ªÅò¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃí¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙÊ¨¤«¤·¤Æ¤«¤é¾¯¤·ÃÖ¤¤¤¿¤ªÅò¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ÈÎÌ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹


ºÇ¸å¤Ë¡¢¤è¤¯ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤«¤­º®¤¼¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢º½Åü¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¥ß¥ë¥¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤è¤¯¤«¤­º®¤¼¤¿¤é


¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¤µ¤ó¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼2g¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ªÅò140¡Á180ml¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Ç»¤µ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£

¡Ö¤¤¤Ä¤âÌÜÊ¬ÎÌ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Û¤É¡¢°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤ºî¤êÊý¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

ÊÝÂ¸ÊýË¡¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯°û¤à¹©É×¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£¼Â¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼

AGF®¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£®¡×¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤ä¥ß¥ë¥¯¤Ë¤âÍÏ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¥É¥ê¥ó¥¯°Ê³°¤Ë¤âÂç³èÌö¡£¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ì¥·¥Ô¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºàÎÁ3¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¡×¤ä¡¢15Ê¬¤Ç¤Ç¤­¤ë¡Ö¾ø¤·¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤êÊý¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¤È¤í¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£(R)¡×¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹


¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¾ø¤·¥Ñ¥ó


ËèÆü²¿µ¤¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡£

Æâ¤Ö¤¿¥·¡¼¥ë¤ò¡ÖÁ´ÉôÇí¤¬¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¹©É×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°ìÇÕ¤¬¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

Ê¸¡áÉðÀîºÌ¹á