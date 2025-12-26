“ご飯作る気力1％”でもできる即席レシピに反響「ヘトヘトな日の救世主メニューだ」「ひかえめに言って最高」
“ご飯作る気力が1％しかない”ときでも手軽にできる「即席ミラノ風ドリア」のレシピがXに投稿され、表示回数55万件超えの反響があった（24日午後6時時点）。
【写真】「ヘトヘトな日の救世主メニューだ」思考停止でも作れる「 即席ミラノ風ドリア 」のレシピ
2児の母・くるみさん（@kurumi_kids_）がママ友に教えてもらったというレシピについて「ひかえめに言って最高。卵をトッピングしたらとろーんととろける卵とチーズがやば。ご飯作りたくないけど買いに行くのもめんどうな日はコレに限る」とコメントし、作り方を投稿した。レシピは以下の通り。
【材料】温かい白米 適量、マ・マー「トマトの果肉たっぷりのミートソース」1／2袋、チーズ 適量、卵 (お好みで)1個
【作り方】
1：グラタン皿に温かい白米を盛り付ける
2：1にミートソースを1/2袋かける
3：卵をトッピングする場合は、2の真ん中をくぼませて卵を乗せる
4：チーズを乗せてトースターで5〜10分、お好みの焼き加減まで焼いて完成
ポイントは「半熟卵をあと乗せでも美味しいけど、めんどうな時は卵乗せてトースターで焼くといい感じに半熟になるよ」とのこと。
このレシピにユーザーからは「楽したい時はこれ一択ですね」「ヘトヘトな日の救世主メニューだ」「卵がとろっと出てくるのが、ヨダレもんです」などの称賛する声が集まっている。
【写真】「ヘトヘトな日の救世主メニューだ」思考停止でも作れる「 即席ミラノ風ドリア 」のレシピ
2児の母・くるみさん（@kurumi_kids_）がママ友に教えてもらったというレシピについて「ひかえめに言って最高。卵をトッピングしたらとろーんととろける卵とチーズがやば。ご飯作りたくないけど買いに行くのもめんどうな日はコレに限る」とコメントし、作り方を投稿した。レシピは以下の通り。
【作り方】
1：グラタン皿に温かい白米を盛り付ける
2：1にミートソースを1/2袋かける
3：卵をトッピングする場合は、2の真ん中をくぼませて卵を乗せる
4：チーズを乗せてトースターで5〜10分、お好みの焼き加減まで焼いて完成
ポイントは「半熟卵をあと乗せでも美味しいけど、めんどうな時は卵乗せてトースターで焼くといい感じに半熟になるよ」とのこと。
このレシピにユーザーからは「楽したい時はこれ一択ですね」「ヘトヘトな日の救世主メニューだ」「卵がとろっと出てくるのが、ヨダレもんです」などの称賛する声が集まっている。