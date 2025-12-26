今年も豪華すぎる！　ゴンチャの福袋「HAPPINESS BAG 2026」を開けてみた

新年の楽しみといえば、やっぱり福袋。ゴンチャからも、毎年人気の新年限定福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026）」が登場します。

2026年は、ゴンチャらしい“フルーツティー”をテーマに、ここでしか手に入らないオリジナルアイテムや、お得なチケットが詰まった特別な内容に。見た目もカラフルで、新しい一年のスタートを明るく彩ってくれそうです。

気になる福袋の中身は、動画で詳しくご紹介！

オリジナルグラスマグカップや、フルーツティーアソート、バンダナ、チケットの内容まで、実物のサイズ感やデザインをチェックできます。店頭では一部店舗にて2026年1月1日（木）より順次販売。なくなり次第終了なので、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

■【Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026 概要】

販売価格：8,200円

2026年1月1日（木）〜 なくなり次第終了

※ 店頭販売はお一人様最大3個までご購入いただけます。

※ 店舗によって年始の営業日および営業時間が異なりますので、ご確認の上ご来店ください。

※ 店頭販売の実施店舗については公式サイトにてご確認ください。

※ 販売状況によって対象店舗が変更される場合があります。

公式サイト：https://campaign.gongcha.co.jp/happinessbag2026/index.html

（マイナビウーマン編集部）