『葬送のフリーレン』ラオフェンのサンタ衣装に反響「寒そう」「いつも食べてる」
アニメ『葬送のフリーレン』のクリスマスビジュアルが解禁された。フリーレンのサンタ姿を見ることができる。昨年はデンケン、ラオフェン、リヒターの3人組がサンタ＆トナカイ姿になったビジュアルで、ネット上で話題になっている。
【画像】露出多め！サンタ姿のラオフェン 話題の『葬送のフリーレン』ビジュアル
ファンの間で人気の3人組のサンタ姿に「とにかくいつも食べてるラオフェン」「またデンケンにドーナツ買ってもらったのかな」「かわいいよ、ラオフェン」「寒そうだなー」などの声があがっている。
『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、コミックスは累計3200万部を突破している。
23年9月〜24年3月にかけて放送された第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、26年1月に放送される第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
