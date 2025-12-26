お母さんは私が邪魔なだけでしょっ!!? 容姿コンプレックスのJK、母親の言葉が届かず病院も拒んでしまい……【ないものねだりの女達。 #708】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
スマホに映る月美を見て、自分だと思い込んでる美月。その様子に母親の美代は……。
容姿へのコンプレックスと、母親に対する気持ちが交錯していますね……。美月が病院に行くにはどうしたらいいのでしょうか……？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
