びっくりするほどあま〜い焼き芋の作り方をチェック！


▶【画像で確認】こんなひと手間で激変⁉話題の焼き芋の作り方

寒くなってくると食べたくなるのが、甘い焼き芋。自宅で作ると「なんだか美味しくない…」と失敗することも少なくありません。そんなときにおすすめなのが、SNSでも話題の焼き方です。

YouTubeやInstagramでは「もう買わなくていいじゃん」「この焼き方最高です」「すごい簡単」という声が。ほんのちょっと少し工夫をするだけで、簡単に甘くておいしい焼き芋ができますよ。

■甘くておいしい焼き芋を自宅で簡単に作りたい！

焼き芋作りに必要な道具と材料はこちら。

使うものはこちら。ポイントはビニール袋と塩！（▶︎作り方は次へ）


【道具】

・まな板

・包丁

・フォーク

・クッキングシート

・ビニール袋

【材料】

・サツマイモ

・塩

・水

【作り方〜その１〜】

まずはサツマイモの端を切る（▶︎次へ）


両方とも端を切る（▶︎次へ）


1、サツマイモをしっかり洗い、両端を包丁で切り落とします。

ビニール袋に水500mlと小さじ1の「塩」を入れて軽く混ぜる（▶︎次へ）


2、次に、ビニール袋に水500mlと塩小さじ1を入れて、軽く混ぜます。

塩水にサツマイモを投入！一晩漬けておくと…（▶︎結果は次へ）


3、２に、サツマイモを投入します

今回は1つの袋に2本のサツマイモを入れました。

4、３のビニール袋を空気を抜くようにし、口を閉め、サツマイモ全体が水につかるようにします。

5、４の状態で冷蔵庫に一晩入れておきます。

■塩水に一晩つけたサツマイモはどうなった？

鮮やかな紫色に！（▶︎ここから食べられるところまで！）


翌日、冷蔵庫から出したサツマイモを見てみました。前日よりも、サツマイモの皮がやや鮮やかな紫色になっています。

【作り方〜その２〜】

一晩つけたサツマイモにフォークで穴を開ける（▶︎次へ）


1、サツマイモをまな板に出し、フォークで穴をあけます。

一晩水につけたとはいえ、硬いサツマイモに穴をあけるには力が必要です。

片手でサツマイモを抑えながら、グサグサと全体にフォークをさします。けがをしないように、注意しましょう。

クッキングシートを敷いた天板の上に並べる（▶︎次へ）


2、サツマイモに穴をあけたら、クッキングシートを引いた天板に並べます。

160℃のオープンで2時間焼き上げる。余熱はなしでOK（▶︎2時間後…）


3、余熱をしていない160℃のオーブンへ入れます。今回は、タイマーを120分にセットして焼きました。

■オーブンで約2時間！焼き上がりは？

焼き上がりはこんな感じ！（▶︎仕上がりの見極めは次へ）


オーブンを開けると、焼き芋の良い香りが部屋中に広がります！やけどしないように気を付けて、焼けたかどうかチェック！

フォークでサツマイモの中心をつつくと皮が浮いているような感覚があればOK


フォークでサツマイモの中心をつついてみて、サツマイモの皮が浮いているような感覚があればOK！オーブンから出して、少し冷ましましょう。

【写真で見る】自宅で簡単にできるプロ級あま〜い焼き芋の作り方


手で触れるくらいの温度になったら、焼き芋を割ってみます。

中まで火が入り、しっとりホクホクの焼き芋が完成しました。サツマイモの大きさや太さによっては、オーブンに入れる時間を追加するのが良さそうです。

塩水につけたので「しょっぱくないかな？」と不安でしたが、ほんのり感じる塩味が、サツマイモの甘みを引き立ててくれています。

調理後の片づけはクッキングシートを捨てるだけ。天板は汚れていませんでした。サツマイモを一つずつ包む手間や、ゴミが減るのも嬉しいですね。

■塩水につけるだけでお店で購入したような仕上がりに！

美味しい焼き芋を作るコツは、塩水に一晩つけること。このひと工夫がサツマイモの甘みを引き立てて、さらに美味しくしてくれますよ。さらに、フォークで穴をあけるのもポイントです。サツマイモは一つずつ包まずに、天板に並べてオーブンへ入れましょう。焼き芋を自宅で作りたい方は、ぜひ取り入れてみてください。

文＝かに

夫と娘の3人暮らしを楽しむママライター。キレイ好きだけどずぼらな性格を活かして「無理せず続けられる」「思わず試したくなる」ライフハックを発信。忙しい毎日を少しでもラクに、ちょっと楽しくできる記事をお届けします。ミニマリストにあこがれを抱き、シンプルで心地よい暮らしを目指しています。