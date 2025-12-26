MBS、大みそか恒例の漫才特番にM-1覇者・たくろう登場 35組以上の実力派漫才師が登場【出演者一覧】
MBSは31日午前10時から、年末恒例の特番『上方漫才トラディショナル』を放送する。約5時間の漫才祭りで、新しい切り口で勝負する若手から、漫才を極めるベテランまで、上方漫才の真髄を伝える35組以上の実力派漫才師が今年の漫才を届ける。
【写真】超豪華！漫才を披露するフットボールアワー
番組前半では、MBSに残る貴重なアーカイブ映像からM-1王者らの至極のネタを放送する。
■出演者
・1部 午前10〜11時
今いくよ・くるよ、メッセンジャー、ブラックマヨネーズ、チュートリアル、NON STYLE、なすなかにし、見取り図、ニッポンの社長
・2部 午前11時10分〜午後3時
中田カウス、海原はるか・かなた、オール阪神・巨人、西川のりお・上方よしお、ハイヒール、ティーアップ、矢野・兵動、COWCOW、シャンプーハット、テンダラー、笑い飯、チキチキジョニー、フットボールアワー、ザ・プラン9、ギャロップ、スーパーマラドーナ、藤崎マーケット、ガクテンソク、ミルクボーイ、吉田たち、ツートライブ、ちょんまげラーメン、たくろう、カベポスター、ダブルヒガシ、ドーナツ・ピーナツ、豪快キャプテン、バッテリィズ、天才ピアニスト、フースーヤ
