　「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS OLED

4T-C55GQ1（シャープ）

2位　AQUOS OLED

4T-C55GQ3（シャープ）

3位　VIERA

TV-55Z90B（パナソニック）

4位　VIERA

TV-48Z90B（パナソニック）

5位　REGZA

48X8900R（TVS REGZA）

6位　VIERA

TV-55Z95B（パナソニック）

7位　REGZA

65X9900R（TVS REGZA）

8位　REGZA

55X8900R（TVS REGZA）

9位　AQUOS OLED

4T-C42HQ2（シャープ）

10位　REGZA

55X8900N（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。