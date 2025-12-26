『メダリスト』第2期スペシャルイベントで夢の共演へ “HANA”ポーズをする主人公・いのりが描かれたOP主題歌ジャケット公開
2026年1月24日より第2期が放送されるテレビアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系 毎週土曜 深1：30）のスペシャルイベントが、1月10日に東京ミッドタウン（六本木）内にある都内最大級の屋外アイススケートリンク「Yunth MIDTOWN ICE RINK」にて開催されることが発表された。主人公の声優・春瀬なつみと大塚剛央、本作のフィギュアスケート振付を担当する鈴木明子氏、そして第2期オープニング主題歌を担当するHANAが一堂に会す。あわせて、HANAが歌うオープニング主題歌「Cold Night」のジャケット写真が公開された。
【写真】『メダリスト』主題歌を担当！イベントにも出演するHANA
本作は、つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミー賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。テレビアニメ第1期が25年1月〜3月にかけて放送。第2期はテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送される。
イベントでは、トークショーに加え、『メダリスト』第1期最終回で話題となった主人公・いのりの演じたプログラムが、鈴木明子氏によってスペシャルバージョンで披露される。また、『メダリスト』第2期のオープニング主題歌を担当する「HANA」のメンバー、CHIKA・KOHARU・MAHINAの3人がスペシャルゲストとして登場。作品の魅力を大いに語る。
会場には限定100人が招待されるほか、トークショーの様子は『メダリスト』公式YouTubeチャンネルにて生配信される予定。
HANAが歌うオープニング主題歌「Cold Night」のジャケットには、“HANA“ポーズをするいのりが描かれており、『メダリスト』とHANAの一体感が感じられる特別なイラストとなっている。
また、2月4日〜11日に北海道・札幌で開催される『さっぽろ雪まつり』にて『メダリスト』のGOE＋5な雪像が2026年も展示される。さらに2月7日にはいのり役の春瀬と狼嵜光役の市ノ瀬加那が登壇するステージイベントの実施も決定した。
