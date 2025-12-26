【きょうから】最大1310円おトク！「ケンタお重」で年末年始の食卓を華やかに 定番メニュー＆『えびぷりぷりフライ』がセットに
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、「ケンタお重」をきょう26日から数量限定で発売する。
【写真】1310円おトク！「ケンタお重（松）」イメージ
KFCの“おせち”として毎年好評の「ケンタお重」が、今年も年末年始の食卓を華やかに彩る。「ケンタお重」には、KFCの看板メニュー『オリジナルチキン』をはじめ、幅広い世代に愛される『ビスケット』『ナゲット』『ポテト』、さらに迎春にぴったりな“えび”を使った『えびぷりぷりフライ』を重箱に詰め込んだ、ぜいたくなラインアップを用意。
この時期だけの特別メニュー『えびぷりぷりフライ』は、サクッとした衣とぷりっとした食感が楽しめる逸品。別添の特製タルタルソースとの相性も抜群となっている。さらに、セットやパックと一緒に購入すると、1ピース270円でいくつでもおトクに購入可能。
「ケンタお重」は、松・竹・梅の3種類から選べるラインアップで、年末年始のごちそうにぴったり。家族や友人とともに、KFCならではの味わいを楽しむことができる。加えて、今年も「クーポンつきケンタおみくじ」が登場。小吉は『オリジナルチキン』1ピース無料券、中吉は「バーガー」無料券、大吉なら『トクトクパック4ピース』無料券が当たる。結果はその場で分かり、当選した無料券はすぐに引き換え可能。外れてしまっても、おトクなクーポン2種が必ずもらえる。
また、『ケンタお重』を購入すると、『ポテト（S）』2個、『ビスケット』2個、『カーネルクリスピー』2ピース、『チョコパイ』2個、または『コールスロー（S）』2個をそれぞれ390円でいくつでも購入可能。
■商品名：「ケンタお重」 ※価格は税込み
梅（2段重）…2990円（単品積上げ価格3480円）
オリジナルチキン5ピース、えびぷりぷりフライ2ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト（S）、クーポンつきケンタおみくじ
竹（3段重）…3490円（単品積上げ価格4390円）
オリジナルチキン7ピース、えびぷりぷりフライ3ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト（S）、クーポンつきケンタおみくじ
松（3段重）…3990円（単品積上げ価格5300円）
オリジナルチキン9ピース、えびぷりぷりフライ4ピース、ビスケット2個、ナゲット5ピース、ポテト（S）、クーポンつきケンタおみくじ
ケンタお重サイド…990円（単品積上げ価格1350円）
カーネルクリスピー2ピース、ナゲット5ピース、ポテト（S）
※「ケンタお重」と一緒に購入すると、「ケンタお重サイド」1つ990円でいくつでも購入可能
『えびぷりぷりフライ』…290円
※セットやパックと一緒に購入すると、1ピース270円でいくつでも購入可能
