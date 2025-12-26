Little Glee Monster『Ambitious』ツアーファイナルの映像作品化決定
Little Glee Monsterが、2026年3月4日に『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』ツアーファイナルである7月21日東京ガーデンシアター公演のBlu-ray＆DVDをリリースすることが決定した。
■初回生産限定盤特典DISCにはツアーの裏側やメンバーのインタビューを収録！
『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』は、3月19日にリリースしたアルバム『Ambitious』を引っ提げて、2025年4月から7月にかけて開催した全国ホールツアー。
本ツアーのために書き下ろされた完全アカペラオリジナル新曲「雲の感触」をはじめ、NHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌「Break out of your bubble」や先日Ｊリーグ2026特別シーズン応援ソングに延長が発表された「For Decades」（Jリーグ2025シーズン応援ソング）、リトグリのあらたな一面を魅せたロックチューン「夢じゃないならなんなのさ」など、見どころ満載のライブツアーとなった。
その全国ホールツアーのファイナル公演、7月21日東京ガーデンシアター公演のBlu-ray＆DVDのリリースが決定。ライブ本編が全曲収録される他、初回生産限定盤特典DISCにはツアーの裏側やメンバーのインタビューが見られる『Behind the scene of Live Tour 2025 “Ambitious”』などが収録される。
また、Little Glee Monsterは2026年5月～6月にかけて現体制初となるZeppツアーを開催する。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
Blu-ray＆DVD『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』
＜収録曲＞
[DISC-1]（BD/DVD）
01. 雲の感触
02. Break out of your bubble
03. Memories
04. スペシャルメドレー Ambitious ver.
（I Feel The Light ～ ダイヤモンド ～ Hop Step Jump! ～ Get Down ～ Never ending dreamer ～ Ready to go ～ WONDER LOVER ～ Waves）
05. Gravity
06. Play the Game
07. PLANET
08. いつかこの涙が
09. 夏になって歌え
10. 永遠に
11. Run
12. 世界はあなたに笑いかけている
13. Join Us!
14. SAY!!! ～ MASTER KEY
15. 夢じゃないならなんなのさ
16. ECHO
17. For Decades
ENCORE
18. For Decades
19. 晴れの舞台
[DISC-2]（BD/DVD）※初回生産限定盤
Behind the scene of Live Tour 2025 “Ambitious”
夢じゃないならなんなのさ Music Video -complete ver.-
For Decades Music Video
Run Music Video
Memories Lyric Video
Jupiter -2024ver.- Studio Recording Movie
