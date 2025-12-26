【きょうから】韓国“マクチャン”ドラマ『シンデレラゲーム〜偽りの母娘〜』U-NEXTで配信 ハン・グル主演、繰り広げられる怒とうの“母娘”復讐劇
俳優のハン・グルが主演する韓国ドラマ『シンデレラゲーム〜偽りの母娘（おやこ）〜』が、きょう26日よりU-NEXTで独占先行配信を開始した。
本作は、母と娘をめぐる歪んだ愛と復讐が連鎖する、マクチャン史上屈指の予測不能なストーリーを描いた復讐エンターテインメント。主演を務めるのは、『恋愛じゃなくて結婚』『温かい一言』などで知られるハン・グル。ラブストーリーで活躍してきた彼女が復讐劇で演じるのは、貧しい生活の中でもポジティブに生きる旅行ガイド。ある裏切りによって笑顔を封印し、茨の道を闊歩（かっぽ）するその姿は、観る者の心を揺さぶる圧巻の演技力。
彼女を裏切る大企業の会長役は、『涙の女王』『黄金の私の人生』などに出演するナ・ヨンヒ。本作では、失踪した娘を捜すためなら手段をいとわない冷徹な女性という“ハマり役”を演じている。
そして、卑劣な手段でヒロインを追い詰める悪辣（あくらつ）母娘を、「二番目の夫」チ・スウォンと歌手としても活動するパク・リウォンが熱演。さらに、「シンデレラと4人の騎士＜ナイト＞」チェ・サン、「輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜」クォン・ドヒョンなどのイケメン俳優たちが、感情爆発の演技で復讐劇をエキサイティングに盛り上げる。
脚本家のバイ・ジンジン、プロデューサーのワン・イーシューをはじめとする「蒼蘭訣〜エターナル・ラブ〜」の制作チームが贈る本作の主人公は、3人の血のつながらない弟妹と亡き親友の息子を養うため、若くから身を粉にして働いてきたク・ハナ。訳あってヘソンツアーに転職した彼女は、グループの会長シン・ヨジンの幼い頃に失踪した娘だと判明。思いがけず訪れたシンデレラのような生活。しかし、その幸運はヨジンの緻密な計画によって作られた虚構の楽園だった。さらに図らずも、ヘソン財閥を継ぐ存在として育てられたヨジンの姪ユン・セヨンから嫉妬と憎悪を向けられ、グループの後継者争いにも巻き込まれていくハナ。魔法が解けた瞬間、人生を根こそぎ狂わされたハナは、冷酷な決意を胸に、ヨジンへ復讐の剣を振りかざす…！
子どもの失踪、記憶喪失、ひき逃げ殺人、DNA鑑定の捏造、殺人教唆、偽装妊娠、狂言自殺など、ドロ沼復讐劇の王道要素が、怒とうのスパイラルとなって襲いかかる本作。 そして、実の孫を守るために偽の娘を作り上げるという前代未聞の展開は、「あり得ない！」と思いながらも、抗えないほどの強烈な中毒性で目がくぎづけに。女性同士の火花散る物語を描けば他の追随を許さない「優雅な母娘（おやこ）」脚本家が放つ、マクチャンドラマ史を更新した予測不能の復讐エンターテイメントとなっている。
今回、U-NEXT独占先行配信開始を記念して、PV「姉の仇は、私が取る！」が公開された。7歳で天涯孤独となったク・ハナは、父の友人に引き取られ、温かい家庭で育った。しかし18歳の頃、交通事故で養父母を亡くし、血のつながらない3人の弟妹と、亡き親友の息子を養うため、若くして身を粉にして働いてきたク・ハナ（ハン・グル）。訳あってヘソンツアーに転職した彼女は、同グループ会長シン・ヨジン（ナ・ヨンヒ）の、幼い頃に失踪した娘であることが判明する。思いがけず訪れた、まるでシンデレラのような生活。しかしその一方で、ヘソン財閥を継ぐ存在として育てられてきたヨジンの姪、ユン・セヨン（パク・リウォン）から、嫉妬と憎悪を向けられる。ある日、チームでの昼食中、セヨンはハナだけを残し、「おかわりを取ってくるように」と命令する。
ハナは「セルフサービスですので、ご自身でどうぞ。不当な業務には異議を唱えます」ときっぱり断って席を立つ。するとセヨンはわざと足を出してハナを転倒させ、「大変。立つタイミングが悪くて、ごめんね」と嫌がらせをする。そこへハナの妹、ク・ジウン（キム・ジソン）が現れ、セヨンの頭をお盆で叩き、「わざと足を出したでしょ。見てた。とぼけないで」と言い放つ。セヨンは激怒し、ジウンに「クビよ」と宣告するが、ジウンは「偉そうに。まずは姉の決裁を……。まだわからない。姫は姉で、あんたは……侍女よ」と挑発。「ふざけるな！」とセヨンがジウンの髪を引っ張ったことで、「よくも姉に手を出したね！」と、互いに髪を引っ張り合う大乱闘へと発展する。「姉の仇は私が取る」とばかりに大暴れするジウンの姿に、思わずスカッとさせられる内容となっている。
