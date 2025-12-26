HANA『メダリスト』第2期OP主題歌「Cold Night」ジャケット公開！主人公・いのりが“HANAポーズ”を決める
HANAが、2026年1月24日にデジタル配信、1月28日にCDリリースされるTVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌「Cold Night」の描き下ろしジャケットを公開した。
■作品とアーティストの魅力を詰め込んだSPなビジュアル
公開されたジャケットは、アニメの主人公・いのりがスケートの練習の合間に“HANAポーズ”を決める、ここでしか見られない豪華コラボレーションイラスト。作品とアーティスト、双方の魅力を詰め込んだスペシャルなビジュアルに仕上がっており、HANAファンはもちろん、『メダリスト』ファンにとっても必携の一枚となっている。
本作は、12月26日よりCD予約がスタート。通常サイズよりも大きい“レコードサイズ仕様”で展開され、インテリアとしても楽しめる特別仕様となっている。なお、完全生産限定盤1形態のみでの販売となる。
■HANAメンバーが登場するイベントも決定
TVアニメ『メダリスト』第2期は、2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠他にて放送開始予定。
1月24日からの全国放送スタートに先駆け、1月10日に東京ミッドタウン内にある都内最大級の屋外アイススケートリンク「Yunth MIDTOWN ICE RINK」にて、その日限りの『メダリスト』スペシャルイベントが決定。当日はメンバーのCHIKA・KOHARU・MAHINAの3名がスペシャルゲストとして登場する。限定100名の招待となるため詳しくは『メダリスト』オフィシャルサイトをチェックしよう。
■イベント情報
「TVアニメ『メダリスト』アイススケートリンクイベント in東京ミッドタウン」
[2026年]
01/10（土）12:00～12:40（予定）東京・Yunth MIDTOWN ICE RINK
登壇者（予定）：春瀬なつみ（結束いのり役）、大塚剛央（明浦路司役）、鈴木明子（フィギュアスケート振付）、HANA（CHIKA・KOHARU・MAHINA）
■リリース情報
2026.01.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Cold Night」
2026.01.28 ON SALE
SINGLE「Cold Night」
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL ALBUM『HANA』
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『HANA』
■関連リンク
TVアニメ『メダリスト』作品サイト
https://medalist-pr.com/
HANA OFFICIAL SITE
https://hana.b-rave.tokyo