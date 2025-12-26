軽くてあったか！光発熱で3シーズンOK【ケルトラス】防寒ジャケットがAmazonに
今季の防寒ウェア選びに最適な一着！【ケルトラス】光発熱ファイバーダウン採用の防寒ジャケットで快適防寒スタイルを実現 Amazonで販売中！
光を熱に変えて、あたたかい。進化したファイバーダウン。軽くて、あったか。光で発熱する新時代ジャケット。高機能中わた素材･「ETHERMALOFT（ファイバーダウン）」使用 ･光と熱を吸収し発熱する光発熱機能で、冬でもあたたか。 ･リサイクル再生繊維を使用し、環境にも配慮。 ･軽くて暖かく、着心地も快適。
光と熱を吸収して発熱する機能を持つ素材を中綿に採用し、冬場でも保温性を発揮する防寒ジャケット。軽量設計でアクティブなシーンにも適応し、3シーズン対応の汎用性を有する。
中綿に高機能ファイバー素材を使用し、ダウンのような暖かさと軽さを両立したアウター。動きやすさを意識した設計で、通勤や買い物など日常のさまざまなシーンに自然になじむ仕上がりとなっている。
防寒性を確保しつつも着ぶくれしにくいシルエットが特徴のジャケット。寒さを感じやすい季節でも快適な温度を保ちやすく、重ね着しやすい点も実用性の高いポイントといえる。
携帯性にも配慮された設計で、持ち運びや収納にも便利な防寒ジャケット。軽さと暖かさのバランスが良く、天候や気温の変化に対応しやすいため、幅広いシーズンで活躍する一着となっている。
