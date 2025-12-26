緑黄色社会、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』主題歌「さもなくば誰がやる」MV公開！天海祐希が出演
緑黄色社会が、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』（12月26日公開）主題歌「さもなくば誰がやる」のMVを公開した。
■『Mステ SUPER LIVE 2025』で「さもなくば誰がやる」をテレビ初披露
劇場版『緊急取調室 THE FINAL』は、2014年より5シーズンにわたり放送された、テレビ朝日系木曜ドラマ『緊急取調室』のシリーズ完結編。捜査一課の取調専門チーム「緊急事案対応取調班（通称「キントリ」）」を舞台に、超大型台風による非常事態の最中、“ある疑惑”が浮かび上がった内閣総理大臣との対峙を描く。
「さもなくば誰がやる」は、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞・作曲を長屋晴子（Vo）が担当。「キントリ」チームがこれまで積み重ねてきた情熱や想いを代弁するかのようなメッセージが込められた歌詞を、最初の一音から最後の一音に至るまで息をつかせない、緩急が巧みに織り交ぜられたオルタナティブな空気感を纏うサウンドに乗せ、緑黄色社会のあらたな一面を提示している。
本楽曲は、2023年5月リリースのアルバム『pink blue』および2025年11月リリースのシングル「My Answer」に収録されている。
MVには『緊急取調室』シリーズ主演を務める俳優・天海祐希が出演。緑黄色社会が同シリーズの主題歌を3曲手掛けた縁で、今回の出演が叶った。監督は「サマータイムシンデレラ」「マジックアワー」も手掛けた映像ディレクターの大久保拓朗が担当。
なお、緑黄色社会は12月26日16時30分より放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』に出演。「さもなくば誰がやる」をテレビ初披露する。
MVのコンセプトは「対峙」。向かい合う対象として「椅子」を象徴的に見せる映像にしました。緊急取調室を全話拝見して、このドラマ作品の根幹には、他者との対話、そして相手を理解しようという強い想いがあると感じました。天海祐希さんには、そんな「相手と対峙する覚悟を決めた人」としてMVに出演していただきました。凛とした姿がとても美しかったです。天海さんと向かい合って歌う長屋さんの表情もしっかりと相手と向かい合っていてカッコ良かったです。いよいよ最終章の映画が上映されるということでとても楽しみです。映画を観てから、またこのMVを見て楽曲に浸っていただけたら幸いです。
■番組情報
テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』
12/26（金）16:30～23:10
MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）
