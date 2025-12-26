日経225先物：26日正午＝470円高、5万860円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円高の5万860円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万916.93円に対しては56.93円安。出来高は9011枚となっている。
TOPIX先物期近は3433ポイントと前日比15ポイント高、現物終値比0.89ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50860 +470 9011
日経225mini 50860 +465 120889
TOPIX先物 3433 +15 8998
JPX日経400先物 30930 +140 439
グロース指数先物 671 +6 1669
東証REIT指数先物 1997 -6 180
株探ニュース
