　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円高の5万860円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万916.93円に対しては56.93円安。出来高は9011枚となっている。

　TOPIX先物期近は3433ポイントと前日比15ポイント高、現物終値比0.89ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50860　　　　　+470　　　　9011
日経225mini 　　　　　　 50860　　　　　+465　　　120889
TOPIX先物 　　　　　　　　3433　　　　　 +15　　　　8998
JPX日経400先物　　　　　 30930　　　　　+140　　　　 439
グロース指数先物　　　　　 671　　　　　　+6　　　　1669
東証REIT指数先物　　　　　1997　　　　　　-6　　　　 180

