マルシィ、横浜アリーナ2Days記念で“街ごとジャック” キュービックプラザ新横浜で特別イベント開催
ロックバンド・マルシィが、2026年1月9日、10日に開催する自身最大規模のワンマンライブ『マルシィ one man live 2026 in Yokohama Arena』を記念し、JR新横浜駅直結の商業施設「キュービックプラザ新横浜」との大型コラボイベントを実施する。ライブ当日を含む13日間、写真展やコラボメニュー、ファン投票によるBGM放送など、多彩な企画が展開される。
【動画】マルシィ「未来図」ミュージックビデオ
今回のコラボレーションでは、「推し活リクエスト」と題し、ファン投票で選ばれた楽曲をキュービックプラザ新横浜の館内BGMとして放送。12月26日から2026年1月4日まで投票を受け付け、1月8日から12日にかけて上位楽曲が放送される。
また、5階通路での写真展ではライブ記念の未公開写真を展示。10階アトリウムには特大フォトスポットも設置され、記念撮影が可能となる。さらに、バンドの楽曲「未来図」にちなんだ体験型企画「みんなでつくる未来図」では、ファンが夢やメッセージを書き込めるボードも登場。これらはいずれも1月6日から12日まで実施される。
対象店舗での買い物に応じた限定オリジナルカードのプレゼント企画も展開。第1弾は1月6日から11日、第2弾は「成人の日」限定デザインで12日から18日まで配布される。
ライブ当日には、横浜アリーナと施設内を巡るスタンプラリーも開催。完走者には会場内の特設ガチャでメンバー直筆サイン入りグッズなどが当たるチャンスが用意されている。
9階レストラン「Aloha Food Factory」では、楽曲「隣で」やアルバム『Flavors』をイメージした限定メニューも展開され、注文ごとにコースターとロゴステッカーのプレゼントも予定されている。
“あなたの記憶をうたうバンド”としてZ世代を中心に支持を集めるマルシィ。記念ライブに向けて、新横浜の街全体がマルシィ一色に染まる特別な期間となる。
今回のコラボレーションでは、「推し活リクエスト」と題し、ファン投票で選ばれた楽曲をキュービックプラザ新横浜の館内BGMとして放送。12月26日から2026年1月4日まで投票を受け付け、1月8日から12日にかけて上位楽曲が放送される。
また、5階通路での写真展ではライブ記念の未公開写真を展示。10階アトリウムには特大フォトスポットも設置され、記念撮影が可能となる。さらに、バンドの楽曲「未来図」にちなんだ体験型企画「みんなでつくる未来図」では、ファンが夢やメッセージを書き込めるボードも登場。これらはいずれも1月6日から12日まで実施される。
対象店舗での買い物に応じた限定オリジナルカードのプレゼント企画も展開。第1弾は1月6日から11日、第2弾は「成人の日」限定デザインで12日から18日まで配布される。
ライブ当日には、横浜アリーナと施設内を巡るスタンプラリーも開催。完走者には会場内の特設ガチャでメンバー直筆サイン入りグッズなどが当たるチャンスが用意されている。
9階レストラン「Aloha Food Factory」では、楽曲「隣で」やアルバム『Flavors』をイメージした限定メニューも展開され、注文ごとにコースターとロゴステッカーのプレゼントも予定されている。
“あなたの記憶をうたうバンド”としてZ世代を中心に支持を集めるマルシィ。記念ライブに向けて、新横浜の街全体がマルシィ一色に染まる特別な期間となる。