【有馬記念／データ攻略】レガレイラとダノンデサイルの「買い or 消し」　人気馬2頭で“10年連続馬券内”該当は

今週は中山競馬場で有馬記念（芝2500m）が行われる。暮れのグランプリレースに好メンバーが集結した。

ここでは、過去10年からダノンデサイルとレガレイラにフォーカスしたデータを取り上げる。

■ダノンデサイルに“10年連続馬券内”データ

ジャパンC3着を経て参戦するダノンデサイル。昨年のダービーは年明けからAJCC勝利、ドバイシーマクラシックではのちのジャパンC勝ち馬カランダガンを寄せ付けず快勝と、一線級で活躍を続けている。それでも秋競馬の充実ぶりが際立つレガレイラやミュージアムマイルより後塵を拝する人気が予想されるが、データ面の強調材料はこちら。

・年内に芝2400m以上のGI馬券内あり→10年連続馬券内

イクイノックスやキタサンブラックといった歴史的名馬はもちろんのこと、10人気2着シャフリヤールや7人気2着スターズオンアースも上記データに該当。年内に芝2400m以上のGI馬券内あり×有馬記念は抜群の相性を誇っている。

ダノンデサイルについて補足すると、冬の中山芝は【2.0.1.0】馬券外なし。日本ダービーやドバイシーマクラシックの走りから左回り巧者を連想してしまうところだが、中山適性も決して見劣りすることはない。強い4歳世代のダービー馬が、暮れの大一番で輝きを放つシーンは想定すべきだ。

■レガレイラに「0.0.1.11」の鬼門データ

一方で、連覇を狙うレガレイラには不安がよぎる。秋はオールカマー、エリザベス女王杯と連勝。宝塚記念の惨敗を払拭するパフォーマンスを続ける近走は優秀だが、今回は意外なところからマイナスデータが浮上した。

・前走1着かつ今回乗り替わり【0.0.1.11】

タイトルホルダーやラッキーライラック、ヴェラアズールなどGI勝利の勢いをもって臨んだ馬も馬券外に。連対馬すら輩出していないデータを見逃すことはできない。

今回レガレイラに騎乗するのはC.ルメール。古くはハーツクライ、記憶に新しいところではイクイノックスでの勝利実績がある騎手はこれ以上ない人選との見方もできそうだが、昨年の春～秋にかけて凡走が続いたのは紛れもない事実だ。稀代の名手が立ち向かう鬼門データ……その壁は高いとみる。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。