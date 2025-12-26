¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡ÙÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡õÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬Éü¶½¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆºÆ¤ÓÇ½ÅÐ¤Ø¡¡À¤³¦¤Ë£±ËÜ¡Ä¤ª¤½¤í¤¤¥ª¡¼¥À¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Å¤¯¤ê¤â
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó1·î1Æü¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤è¤ëÀµ·î¹±Îã¤ÎÆÃÈÖ¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¡Ê¸å2¡§50¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢Éü¶½¤Î´ê¤¤¹þ¤á¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤À¤ë¤Þ»ý»²¤·¡¢ºÆ¤ÓÇ½ÅÐ¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¡õCocomi¡õKoki,¤¬¡È¤®¤å¤Ã¤È¡É´ó¤êÅº¤¤¤¢¤Ã¤¿¡¢¼«»£¤êÉ÷¤Î²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2026Ç¯¤Ç24Ç¯Ï¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥È¡¼¥¯¤Ç·èÄê¤·¡¢¡ÖÍ¸À¡ÈÂ¨¡É¼Â¹Ô¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¡£º£²ó¤âÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤È¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤µ¤ó¤Þ¤ÈÌÚÂ¼¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£»Å»ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Ç¡¢ÎãÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë¥í¥±ÆâÍÆ¤ä¥í¥±Àè°Æ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡É¡£¤Þ¤º2¿Í¤Ï¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ªÂ·¤¤¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ê¥Ù¥Ã¥È¡Ê¶âÂ°¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡Ë¤ä¥Ü¥¿¥ó¤Ê¤É£±¤Ä¤º¤ÄÁª¤ÓºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Á´¹©Äø¤ò¼êºî¶È¤¹¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥Ç¥Ë¥à¤Å¤¯¤ê¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡ËÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤òÃå¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢2¿Í¤ÏºòÇ¯Ë¬Ìä¤·¸½ÃÏ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¿æ¤½Ð¤·¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ê¤É¤â¤·¤¿Ç½ÅÐ¡ÊÎØÅç»Ô¡Ë¤òºÆË¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤ªÅ¹¤âÈï³²¤Ë¤¢¤¦Ãæ¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°û¿©Å¹¡Ömebuki-²ê¿á-¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃÓÃ¼¤µ¤ó¤Î¡È¥Ñ¥·¥ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÌîºÚ¤ä³¤»ºÊª¤òÄ´Ã£¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿æ¤½Ð¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£±Ç¯¡¢Éü¶½¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£Á°²óË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç½ÅÐ¤ÎÊý¡¹¤Î¡Èº£¡É¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢£²¿Í¤ÏºÆ¤ÓÇ½ÅÐ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Ç½ÅÐ¤ØºÆË¬¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢£²¿Í¤Ï¡ÈÅ¾¤ó¤Ç¤âµ¯¤¾å¤¬¤ë¡ÉÀµ·î¤Î±ïµ¯Êª¡Ö¤À¤ë¤Þ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Éü¶½¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤ë¤Þ¤Î³¨ÉÕ¤±¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡Ø¤µ¤ó¥¿¥¯¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥à¤À¤ë¤Þ¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÊý¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë¡£Ç½ÅÐ¤ÎÊý¡¹¤Ï£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡¢¤½¤·¤Æ£²¿Í¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æ³¨ÉÕ¤±¤·¤¿¤À¤ë¤Þ¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥È¡¼¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ò¡ÈÁêÊý¡É¤È¸Æ¤Ó¡¢ÌÚÂ¼¤ò¡È¿ÆÍ§¡É¤È¸Æ¤Ö¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤«¤é¤ÎVTR¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤¬¼«¿È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÌÚÂ¼¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£ÌÚÂ¼¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤â¸ý¤º¤µ¤ß¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ä¡¢¡Ø¶µ¾ìRequiem¡Ù¡Ê£²·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
