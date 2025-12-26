市川團十郎、初めて1人で電車に乗る 挑戦の舞台は東京の地下鉄「恥ずかしい」
歌舞伎俳優の十三代目市川團十郎白猿が、来年1月1日放送の読売テレビ・日本テレビ系全国ネット『オトナが階段のぼる』（深0：10）に出演。初めて1人で電車に乗る。
【番組カット】路線図を見て…切符購入に戸惑う市川團十郎
同番組の主役は「経験豊富な立派な大人」たち。「なかなか一歩踏み出すことができず、やれていないこと」「多くの人は経験済みなのに自分だけできていないこと」を後押しする。背中を押されて初体験に挑む姿をスタジオの宮川大輔、井森美幸、みちょぱ、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）が見守る。
團十郎は「地下鉄・在来線、全く乗ったことない」という。今回は、人生で初めて“1人で電車に乗る”にチャレンジする。
江戸時代から360年以上続く、歌舞伎界の名門・市川宗家に生まれ、5歳の初御目見得から、ずっとけいこ漬けだからこそ、常に大人たちが付いて回る人生の團十郎。一般市民にとっては当たり前の1人で電車に乗ることを初体験する。
挑戦の舞台は東京の地下鉄。挑戦を前に「恥ずかしい。自分で全部チケットとか買うんでしょ？」とやや緊張した面持ちで語る團十郎。まるで迷路のように張り巡らされた地下鉄を乗り継いで、無事に目的地にたどり着くことはできるのか。
【番組カット】路線図を見て…切符購入に戸惑う市川團十郎
同番組の主役は「経験豊富な立派な大人」たち。「なかなか一歩踏み出すことができず、やれていないこと」「多くの人は経験済みなのに自分だけできていないこと」を後押しする。背中を押されて初体験に挑む姿をスタジオの宮川大輔、井森美幸、みちょぱ、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）が見守る。
江戸時代から360年以上続く、歌舞伎界の名門・市川宗家に生まれ、5歳の初御目見得から、ずっとけいこ漬けだからこそ、常に大人たちが付いて回る人生の團十郎。一般市民にとっては当たり前の1人で電車に乗ることを初体験する。
挑戦の舞台は東京の地下鉄。挑戦を前に「恥ずかしい。自分で全部チケットとか買うんでしょ？」とやや緊張した面持ちで語る團十郎。まるで迷路のように張り巡らされた地下鉄を乗り継いで、無事に目的地にたどり着くことはできるのか。