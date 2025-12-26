»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×4Ç¯È¾¤Ö¤êÉü³èÌ¡ºÍ¤Ç¸«¤»¤¿¡È¿¿¹üÄº¡É¡¡¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤â¸½ÃÏ´Õ¾Þ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÜ¤«¤éÆÇ¤¬¡Ä¡×
¡¡Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2025¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¡¦19Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢»³Î¤¤ò±é¤¸¤¿SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¼ãÎÓ¤ò±é¤¸¤¿King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤âµÒÀÊ¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê´Õ¾Þ¤¹¤ëÃæ¡¢2¿Í¤¬¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ¡ºÍ¡£Hulu¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌÈÇ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤âÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢2009Ç¯¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é16Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Îµ°À×¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Éü³è¤ÎÉñÂæ¤ò¡¢ÌîÊë¤ò¾µÃÎ¤Ç¡È¸À¸ì²½¡É¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡õ¼ãÎÓÀµ¶³¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ë¹â¶¶³¤¿Í¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº
¢£Ä«¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³Î¤¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÍÉ¤é¤·¤¿¼ãÎÓ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¤¿¤ê¤Æ¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê2¿Í¡£¤Ê¤¼¡¢º£²ó4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡£¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È»Å³Ý¤±¿Í¡É°ÂÅçÎ´»á¤Ï¡Öº£¤Î»³Î¤¤µ¤ó¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÀ®¤·¤¿º¢¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¤Ê¡Ä¡£»³¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ë¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤âº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¼ãÎÓ¤µ¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê²ò»¶¸å¡Ë¼ãÎÓ¤µ¤ó¤«¤é»³Î¤¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ì¡ºÍ¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆLINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·×4²ó¡£»³Î¤¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¼ã¤Á¤ã¤óÌ¡ºÍ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£º£¤Î¤ª2¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡¢ËÍ¤â¤ª2¿Í¤¬¤â¤¦°ìÅÙÌ¡ºÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡£°ìÅÙ²ò»¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤ª2¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢µÞî±Ä´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¢£¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±Æ¥Ê¥ì¡¡¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹°µ´¬¤ÎÌ¡ºÍ
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Éü³è¤ÎÆü¡£HuluÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Á°¤Î¿´¶¤ò¡ÖÁðÌîµå¡×¤ËÎã¤¨¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼ãÎÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³Î¤¤Ïº£²ó¤Î´ÑµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¸¡º÷¤ò¤«¤±¤Æ¡È¼ãÎÓÇÉ¡É¤¬¤¤¤¿¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë»Ñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£²ñ¾ì¤Ë´ÑµÒ¤¬Æþ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ÈÅÁÆ»»Õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Ë¤è¤ë°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±Æ¥Ê¥ì¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Æ¥Ê¥ì¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤â´ÑµÒ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°VTR¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¥´¥Ã¥Û¤¸¤ã¤ä¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥º¡Ö¥´¥Ã¥Û¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢»³Î¤¤Ï³Ú²°¡¢¼ãÎÓ¤Ï¼«¿È¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ç»×¹Í¤ò¤á¤°¤é¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎVTR±ÇÁü¸å¡¢»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤éÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡ÙºÇ½ª²ó¡ÖÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¡ØDayDay.¡Ù¡Ø¸áÁ°0»þ¤Î¿¹¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿»³Î¤¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤È¼ãÎÓ¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬¡Ö¤ªÈè¤ì¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ØZIP¡ª¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡¢»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅç»á¤¬¡¢¼ãÎÓ¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿è¤Ê±é½Ð¤â¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡ÙÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÈÌë¤Î¸ø±à¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ë2¿Í¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Ç2¿Í¤ò±é¤¸¤¿¿¹ËÜ¤È¹â¶¶¤â¡¢¤³¤Ã¤½¤êµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡¢¼ãÎÓ¤¬¡Öº£²ó¤ÎÌ¡ºÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£TVer¤ò²ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÌ¡ºÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°µ´¬¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¿Í¡£¤³¤Î4Ç¯È¾¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤¿¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤äSNS¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â¥Í¥¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¼ãÎÓ¤¬¹ª¤ß¤Ë¡È»³Î¤¤Î¤É¤¹¹õ¤µ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò»³Î¤¤¬ºÇ¹âµé¤Î¸ì¤ê¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÌ¡ºÍ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¸åÈ¾¤Ë°Ü¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼ãÎÓ¤¬¡ÖÊª¸ì¤ë¤Ê¡ªÇ®¤¯¸ì¤ë¤È¤«¡¢¸Å¤¤¤Î¤è¡£¤â¤Ã¤ÈÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÈ´¤Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¡£»³Î¤¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼ãÎÓ¤Ë¤è¤ë¡Èº²¤Î¶«¤Ó¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ¡ºÍ¤¬ÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ì¡ºÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÆÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¿¤ê¤Õ¤¿¤Îº²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¡È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡É¤òÉ¾¤¹¤ë¸«»ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£¿¹ËÜ¤â¡Ö¸åÈ¾¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¤À¤¬¾ð2¡Ù¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Åö¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Hulu¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®È¿¾Ê¤«¤éÆþ¤ë»³Î¤¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¼ãÎÓ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢»³Î¤¤¬¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤Á¤ã¤ó¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡ÊÌ¡ºÍ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ëº£²ó¡¢2¿Í¤¬°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼ãÎÓ¤â¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤ï¤«¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£4Ç¯È¾¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ºÇ½é¤Ë¡Ê»³Î¤¤Ë¡Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡×¤È¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹Ì¡ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿Creepy Nuts¤ÎDJ¾¾±Ê¤Ï¡¢¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¹ðÃÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¬½Ð¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂ¨¶½¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤Æ½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿Îò»Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ðÃÎ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¥ª¥ì¤é¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬´¶ÁÛ¤À¤è¤Í¡×¡£2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Creepy Nuts¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Î¤Ó¤·¤í¡×¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë³Ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¡È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡ÖÈ´¤Êý¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2¿Í¤é¤·¤¯¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£»é¤¬¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Î¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Î¿¿¹üÄº¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Ä«¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³Î¤¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÍÉ¤é¤·¤¿¼ãÎÓ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¡ØÀøºß°Û¿§¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢2012Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢14Ç¯¡Ø¤â¤Ã¤È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢19Ç¯¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡¢20Ç¯¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê2020¡Á½Õ²Æ½©Åß¡Á¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿¼ÌëÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£21Ç¯5·î31Æü¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤ò½ªÎ»¡á²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ãÎÓÀµ¶³¡¢SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬»³Î¤¤ò±é¤¸¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ò»¶¸å¤âÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£²ò»¶¤«¤é4Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¡¢»³Î¤¤Ï·Ý¿Í³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤¦°ìÊý¡¢23Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ÊÁ°9¡§00¡Ë¤Ç¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ãÎÓ¤â¡¢24Ç¯¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óinÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢5Ëü3000¿Í¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ÈÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×15Ëü6707¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡Ö¤¿¤ê¤Æ¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê2¿Í¡£¤Ê¤¼¡¢º£²ó4Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¡£¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¡È»Å³Ý¤±¿Í¡É°ÂÅçÎ´»á¤Ï¡Öº£¤Î»³Î¤¤µ¤ó¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ëÀ®¤·¤¿º¢¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¤Ê¡Ä¡£»³¤Á¤ã¤ó¤È¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ë¤â³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤âº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¼ãÎÓ¤µ¤ó¤ÈÌ¡ºÍ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¡¢»³Î¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ãÎÓ¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê²ò»¶¸å¡Ë¼ãÎÓ¤µ¤ó¤«¤é»³Î¤¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ì¡ºÍ¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆLINE¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·×4²ó¡£»³Î¤¤µ¤ó¤â¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¼ã¤Á¤ã¤óÌ¡ºÍ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£º£¤Î¤ª2¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡¢ËÍ¤â¤ª2¿Í¤¬¤â¤¦°ìÅÙÌ¡ºÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡£°ìÅÙ²ò»¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤ª2¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡Ø¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢µÞî±Ä´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¢£¿åËÎ¥¢¥Ê¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±Æ¥Ê¥ì¡¡¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹°µ´¬¤ÎÌ¡ºÍ
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Éü³è¤ÎÆü¡£HuluÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿2¿Í¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¡¢ËÜÈÖÄ¾Á°¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤Ê¤É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Á°¤Î¿´¶¤ò¡ÖÁðÌîµå¡×¤ËÎã¤¨¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼ãÎÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³Î¤¤Ïº£²ó¤Î´ÑµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¸¡º÷¤ò¤«¤±¤Æ¡È¼ãÎÓÇÉ¡É¤¬¤¤¤¿¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶ÛÄ¥´¶¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë»Ñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£²ñ¾ì¤Ë´ÑµÒ¤¬Æþ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ÈÅÁÆ»»Õ¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤Ë¤è¤ë°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿±Æ¥Ê¥ì¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±Æ¥Ê¥ì¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤â´ÑµÒ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°VTR¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¥´¥Ã¥Û¤¸¤ã¤ä¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥º¡Ö¥´¥Ã¥Û¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢»³Î¤¤Ï³Ú²°¡¢¼ãÎÓ¤Ï¼«¿È¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ç»×¹Í¤ò¤á¤°¤é¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎVTR±ÇÁü¸å¡¢»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤éÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡ÙºÇ½ª²ó¡ÖÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¡ØDayDay.¡Ù¡Ø¸áÁ°0»þ¤Î¿¹¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿»³Î¤¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤È¼ãÎÓ¡Ê¹â¶¶¡Ë¤¬¡Ö¤ªÈè¤ì¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥É¥é¥Þ¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡ØDayDay.¡Ù¡ØZIP¡ª¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡¢»³Î¤¤È¼ãÎÓ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÅç»á¤¬¡¢¼ãÎÓ¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¡×¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿è¤Ê±é½Ð¤â¶´¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡ÙÄ¾¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡ÈÌë¤Î¸ø±à¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤Ë2¿Í¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤Ç2¿Í¤ò±é¤¸¤¿¿¹ËÜ¤È¹â¶¶¤â¡¢¤³¤Ã¤½¤êµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤ëÃæ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ë¤è¤ëÌ¡ºÍ¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡¢¼ãÎÓ¤¬¡Öº£²ó¤ÎÌ¡ºÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£TVer¤ò²ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÌ¡ºÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥é¥¤¥Ö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°µ´¬¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¿Í¡£¤³¤Î4Ç¯È¾¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¤¿¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤äSNS¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â¥Í¥¿¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¼ãÎÓ¤¬¹ª¤ß¤Ë¡È»³Î¤¤Î¤É¤¹¹õ¤µ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò»³Î¤¤¬ºÇ¹âµé¤Î¸ì¤ê¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤ëÁ¯¤ä¤«¤ÊÌ¡ºÍ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¸åÈ¾¤Ë°Ü¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¸½¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¼ãÎÓ¤¬¡ÖÊª¸ì¤ë¤Ê¡ªÇ®¤¯¸ì¤ë¤È¤«¡¢¸Å¤¤¤Î¤è¡£¤â¤Ã¤ÈÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÈÈ´¤Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬°Ü¤ë¡£»³Î¤¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¼ãÎÓ¤Ë¤è¤ë¡Èº²¤Î¶«¤Ó¡É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ª¤è¤ÖÌ¡ºÍ¤¬ÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ì¡ºÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÆÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¿¤ê¤Õ¤¿¤Îº²¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¡È¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡É¤òÉ¾¤¹¤ë¸«»ö¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£¿¹ËÜ¤â¡Ö¸åÈ¾¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¤À¤¬¾ð2¡Ù¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÇ®ÎÌ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Åö¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Hulu¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÁáÂ®È¿¾Ê¤«¤éÆþ¤ë»³Î¤¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¼ãÎÓ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢»³Î¤¤¬¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ã¤Á¤ã¤ó¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡ÊÌ¡ºÍ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ëº£²ó¡¢2¿Í¤¬°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤½¤³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼ãÎÓ¤â¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤ï¤«¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£4Ç¯È¾¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«ºÇ½é¤Ë¡Ê»³Î¤¤Ë¡Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡×¤È¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹Ì¡ºÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿Creepy Nuts¤ÎDJ¾¾±Ê¤Ï¡¢¡ØÌÀÆü¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤Î¹ðÃÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¬½Ð¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÂ¨¶½¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°Û¼¡¸µ¤¹¤®¤Æ½èÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿Îò»Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ðÃÎ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Î¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¥ª¥ì¤é¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬´¶ÁÛ¤À¤è¤Í¡×¡£2021Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Creepy Nuts¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Î¤Ó¤·¤í¡×¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë³Ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¡È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¡ÖÈ´¤Êý¡×¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2¿Í¤é¤·¤¯¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£»é¤¬¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Î¤Ó¤·¤í¤·¤«¤Ê¤¤¡Ö¤¿¤ê¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¤Î¿¿¹üÄº¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£