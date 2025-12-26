愛猫を亡くした私のもとに新しい“猫”が来た!?「喪失感は埋まったが不安が…」「猫の姿でなければ追い出してる」の声【作者に聞く】

愛猫を亡くした私のもとに新しい“猫”が来た!?「喪失感は埋まったが不安が…」「猫の姿でなければ追い出してる」の声【作者に聞く】