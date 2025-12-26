中国のSNS・微博（ウェイボー）で日本の無人島に関する話題が急速に注目を集め、トレンド2位に浮上した。

中国国営の中央テレビ（CCTV）は24日、北海道稚内市沖にある無人島（弁天島）が大量のトドに占拠されていると報道。11月下旬から次々と島にやってきて、12月下旬時点ではすでに約1300頭に上っているとした。

また、地元漁師の話として、毎年冬になるとエサを求めるトドが南下してきて、漁網の中の魚を奪ったり、漁具を破壊したりすることで大きな損失が出ていると説明。「漁師の対応策は非常に限られており、懸念が高まっている」と伝えた。

この報道に中国のネットユーザーからは「日本の漁業が動物たちの食べ物を奪っているのは明らかだ」「（日本の水産物は）どうせ売れやしないんだから、トドが少し食べたからってどうだっていうんだ？」「トドはよくやった」「彼らは抗日の親友」「トドがかわいそう」といった声が上がった。

また、「クマの次はトド。大自然が（日本の悪行の）清算にやってきた」「（日本による）捕鯨の報復にやってきたんだ」「日本人はトドもイルカのように虐殺するつもりか」「トドはそんなところにいると（原発汚染水で）変異するのでは？」といった声のほか、「これ（弁天島）は岩礁だろ。なぜ島になるんだ？」「無人島？単なる岩礁だろ」といった指摘も複数寄せられている。（翻訳・編集/北田）