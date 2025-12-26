『未来のムスコ』新キャストに水瀬いのり＆淵上泰史 第1話場面カットも先行公開
俳優の志田未来が主演する、TBS系連続ドラマ『未来のムスコ』（来年1月13日スタート 毎週火曜 後10：00）の第1話の場面カットと、追加キャストとして声優・水瀬いのりと、俳優・淵上泰史の出演が決定した。
【写真】第1話場面カットを先行公開！
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
水瀬が演じるのは、未来からやってきた颯太が身につけているスマートウォッチの声・ルナ。まだ5歳で、難しい説明や自分の気持ちをうまく言葉にできない颯太に代わり、その想いを伝えながら、現代での生活を支えていく頼もしい相棒だ。
淵上が演じるのは、未来の父・汐川剛士（しおかわ・たけし）。剛士は未来が幼い頃に事故で他界。富山弁で「大丈夫」を意味する「だんない」が口癖で、その言葉は今も、未来が前を向くための支えとなっている。
■第1話のあらすじ
“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の崖っぷちアラサー女子・汐川未来（志田未来）。俳優という夢を追い、かつての恋人・吉沢将生（塩野瑛久）が率いる劇団「アルバトロス」での活動と、バイトに追われる毎日を過ごしていた。
未来に憧れる後輩俳優の矢野真（兵頭功海）をはじめ、劇団の仲間たちと舞台に立つ一方で、オーディションの落選通知を受け取った未来はふと、今が夢の諦め時かもしれないと考えてしまう。そしてそんな思いを振り払おうと、未来が大好きなレモンサワーを手に晩酌を始めた…その時！
雷鳴と激しい閃光に目が眩んだ未来の前に、小さな男の子が現れる。
未来のことを「ママ」と呼び、颯太（天野優）と名乗るその子は、２０３６年からタイムスリップしてきた未来の息子だという。目的は、ママと“まーくん”と呼ばれるパパを仲直りさせること――。
結婚も恋人もいないのに、私がママって一体！？
戸惑う間もなく、未来から来た息子との共同生活が始まってしまった。その先には、未来の同級生で保育士の松岡優太（小瀧望）との運命的な再会も！
未来と颯太の“まーくん”探し。
波乱の日々が今、幕を開ける！
【写真】第1話場面カットを先行公開！
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
淵上が演じるのは、未来の父・汐川剛士（しおかわ・たけし）。剛士は未来が幼い頃に事故で他界。富山弁で「大丈夫」を意味する「だんない」が口癖で、その言葉は今も、未来が前を向くための支えとなっている。
■第1話のあらすじ
“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の崖っぷちアラサー女子・汐川未来（志田未来）。俳優という夢を追い、かつての恋人・吉沢将生（塩野瑛久）が率いる劇団「アルバトロス」での活動と、バイトに追われる毎日を過ごしていた。
未来に憧れる後輩俳優の矢野真（兵頭功海）をはじめ、劇団の仲間たちと舞台に立つ一方で、オーディションの落選通知を受け取った未来はふと、今が夢の諦め時かもしれないと考えてしまう。そしてそんな思いを振り払おうと、未来が大好きなレモンサワーを手に晩酌を始めた…その時！
雷鳴と激しい閃光に目が眩んだ未来の前に、小さな男の子が現れる。
未来のことを「ママ」と呼び、颯太（天野優）と名乗るその子は、２０３６年からタイムスリップしてきた未来の息子だという。目的は、ママと“まーくん”と呼ばれるパパを仲直りさせること――。
結婚も恋人もいないのに、私がママって一体！？
戸惑う間もなく、未来から来た息子との共同生活が始まってしまった。その先には、未来の同級生で保育士の松岡優太（小瀧望）との運命的な再会も！
未来と颯太の“まーくん”探し。
波乱の日々が今、幕を開ける！