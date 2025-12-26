TREASURE、第2弾冠特番で“白熱” 伝言ゲームで“とんでもないワード”飛び出す
グローバルボーイズグループ・TREASUREのテレビ朝日（関東ローカル）冠番組『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』が、26日（深0：55〜深1：25）、28日（深0：45〜深1：15）の2回にわたって、放送される。それに先立って、見どころが公開された。
【番組カット】激アツ！ドヨンに抱き着くヒョンソク
2023年に放送された『トレバラ〜TREASUREのバラエティ塾〜』では、TREASUREがさらなる活躍を目指し、日本のバラエティを学んだ。待望の続編『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』では、さまざまな日本のバラエティ定番ゲーム企画を体験し、学んでいく。
現在、日本ツアー中のTREASUREの「ツアーで会場が爆笑間違いなしのギャグを教えてほしい」という要望に応え、スタジオに“スペシャルギャガ−”として“ギャグの巨匠”が登場。ツアーラストを飾る京セラドーム大阪級のギャグを伝授し、メンバーたちは大ウケする。
今回もTREASUREが、5対5のチームに分かれて定番ゲームで対決する。CHOI HYUN SUK（チェ・ヒョンソク）、YOSHI（ヨシ）、ASAHI（アサヒ）、DOYOUNG（ドヨン）、PARK JEONG WOO（パク・ジョンウ）の“アサヒチーム”と、JIHOON（ジフン）、JUNKYU（ジュンギュ）、YOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、HARUTO（ハルト）、SO JUNG HWAN（ソ・ジョンファン）の“ジュンギュチーム”に分かれ、豪華景品をかけて勝負を繰り広げていく。
26日の放送では、チームの絆が試される「5人でポーズを合わせましょう」をはじめ、どちらが長くまばたきを我慢できるかを競う「まばたき我慢バトル」、お手本のダンスを1回見ただけで踊ることができるかが試される「暗記ダンスバトル」で対決。28日の放送では、大音量のヘッドホンをしたまま口の動きだけでキーワードを伝えていく「ガンガンヘッドホン伝言ゲーム」、出されたお題を影を使ってジェスチャーで伝える「影ジェスチャー対決」、スリッパを足で飛ばし、パネルを射抜く「スリッパキックアウト」に挑戦する。
「ガンガンヘッドホン伝言ゲーム」では、“コンビニエンスストア”がまさかのワードに。そして「スリッパキックアウト」では、白熱した戦いにスタジオも大盛り上がりを見せる。
この番組でしか見られない貴重なステージパフォーマンスも届ける。26日には「PARADISE -JP Ver.-」、28日には「EVERYTHING -JP Ver.-」をテレビ初披露する。
また、動画配信サービス「TELASA（テラサ）」とも完全連動。地上波では放送されなかった、どちらのチームがより低いバーをくぐれるかに挑戦する「2人組リンボーダンス対決」や、1列に並んだ50本のローソクをひと息で何本消せるのかを競う「ローソク吹き消しバトル」、徐々に変わっていくメンバーの写真の変化を見つける「フォトチェンジクイズ」など、ますます白熱した戦いが続々登場する。「ローソク吹き消しバトル」ではCHOI HYUN SUKが自信あり気に息を吹きかけると、意外な結果となる。
さらに、「KING KONG -JP Ver.-」のパフォーマンス独占配信や、メンバーのカバンの中身やお気に入りの日本の食べ物などに迫る、ここでしか見られないスペシャルトークも。26日の放送後、28日の放送後から、続々配信されていく。
【番組カット】激アツ！ドヨンに抱き着くヒョンソク
2023年に放送された『トレバラ〜TREASUREのバラエティ塾〜』では、TREASUREがさらなる活躍を目指し、日本のバラエティを学んだ。待望の続編『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』では、さまざまな日本のバラエティ定番ゲーム企画を体験し、学んでいく。
今回もTREASUREが、5対5のチームに分かれて定番ゲームで対決する。CHOI HYUN SUK（チェ・ヒョンソク）、YOSHI（ヨシ）、ASAHI（アサヒ）、DOYOUNG（ドヨン）、PARK JEONG WOO（パク・ジョンウ）の“アサヒチーム”と、JIHOON（ジフン）、JUNKYU（ジュンギュ）、YOON JAE HYUK（ユン・ジェヒョク）、HARUTO（ハルト）、SO JUNG HWAN（ソ・ジョンファン）の“ジュンギュチーム”に分かれ、豪華景品をかけて勝負を繰り広げていく。
26日の放送では、チームの絆が試される「5人でポーズを合わせましょう」をはじめ、どちらが長くまばたきを我慢できるかを競う「まばたき我慢バトル」、お手本のダンスを1回見ただけで踊ることができるかが試される「暗記ダンスバトル」で対決。28日の放送では、大音量のヘッドホンをしたまま口の動きだけでキーワードを伝えていく「ガンガンヘッドホン伝言ゲーム」、出されたお題を影を使ってジェスチャーで伝える「影ジェスチャー対決」、スリッパを足で飛ばし、パネルを射抜く「スリッパキックアウト」に挑戦する。
「ガンガンヘッドホン伝言ゲーム」では、“コンビニエンスストア”がまさかのワードに。そして「スリッパキックアウト」では、白熱した戦いにスタジオも大盛り上がりを見せる。
この番組でしか見られない貴重なステージパフォーマンスも届ける。26日には「PARADISE -JP Ver.-」、28日には「EVERYTHING -JP Ver.-」をテレビ初披露する。
また、動画配信サービス「TELASA（テラサ）」とも完全連動。地上波では放送されなかった、どちらのチームがより低いバーをくぐれるかに挑戦する「2人組リンボーダンス対決」や、1列に並んだ50本のローソクをひと息で何本消せるのかを競う「ローソク吹き消しバトル」、徐々に変わっていくメンバーの写真の変化を見つける「フォトチェンジクイズ」など、ますます白熱した戦いが続々登場する。「ローソク吹き消しバトル」ではCHOI HYUN SUKが自信あり気に息を吹きかけると、意外な結果となる。
さらに、「KING KONG -JP Ver.-」のパフォーマンス独占配信や、メンバーのカバンの中身やお気に入りの日本の食べ物などに迫る、ここでしか見られないスペシャルトークも。26日の放送後、28日の放送後から、続々配信されていく。