菊池風磨主演『こちら予備自衛英雄補?!』第1話で“能力者”が集結、高杉亘＆安藤理樹も出演
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が出演する中京テレビ・読売テレビ全国ネットの水曜プラチナイト新ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（1月7日スタート、毎週水曜 深0：24）において、俳優の高杉亘、安藤理樹の出演が決定した。さらに第1話あらすじ・先行場面写真が解禁した。
【集合ショット】素敵…！ブラックコーデで登場した菊池風磨＆加藤浩次
加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底7人がコンプレックスで地球を救う、全く新しいヒーロードラマとなる。
菊池が演じるナガレをはじめとする7人が集められる防衛省の防衛大臣クロカワこと黒川稔役には高杉、その大臣秘書官・灰田健志(はいだ・たけし)を安藤が演じる。
■第1話あらすじ
“嘘をつけない、どん底ヒーロー誕生”
2000年代初頭、超人的な能力を持つ「ヒーロー」が世界を席巻。国内では「ヒーロー＝戦力」という見解が支配的になった。憲法により戦力を保持できない日本には、ヒーローが現在もいない―。
“ある理由”のせいで嘘をつかないと決めて生きてきたフリーターのナガレ。周りに溶け込めず、どん底生活を送っていた。ある日、ナガレは防衛省から極秘で招集される！そこには会社員のサエ（のん）、大学生のチュータ（森永悠希）、トラック運転手のユタニ（後藤剛範）、女子高生のサピピ（小宮山莉渚）、老婆のフジワラ（丘みつ子）、研究員のミズノ（戸次重幸）が。実は集められた7人全員が“とある能力”を秘めていた…！
「皆さんは日本初の予備自衛英雄補に選ばれました。」
防衛省職員マドズミ（六角精児）が7人の能力者を秘密裏に集めた真の理由とは…。そして能力を封印しているナガレは、つい嘘をついてしまい―。
