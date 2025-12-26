佐藤健

　俳優の佐藤健が26日、能登半島地震のチャリティープロジェクトとして438万円を被災地に寄付したと発表した。発生からまもなく2年となるのを前に、被災地にエールを送る。

　佐藤は令和6年能登半島地震の復興支援に関する取り組みを「令和6年能登半島地震チャリティープロジェクト」とし、2025年3月からチャリティーグッズ「佐藤健 九谷焼豆皿セット」を販売してきた。

　このプロジェクトCo-LaVoの利益の全て、合計438万4805円を石川県の「令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付した。

■Co-LaVoオフィシャルサイト報告全文

「令和6年能登半島地震チャリティープロジェクト」にご参加・ご協力くださった皆様、関係者の皆様へ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

2024年1月1日の令和6年能登半島地震から、まもなく2年となりますが、未だ復興の歩みを進められている皆様に心よりお見舞い申し上げます。

弊社所属アーティストの佐藤健は、令和6年能登半島地震の復興支援に関する取組みを「令和6年能登半島地震チャリティープロジェクト」とし、2025年3月よりチャリティーグッズ「佐藤健 九谷焼豆皿セット」を販売してまいりました。

この度、現状のプロジェクト利益の全て、合計4,384,805円を石川県の「令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付させていただきましたことをご報告申し上げます。

末筆となりますが、「令和6年能登半島地震チャリティープロジェクト」にご協力いただいた皆様、ご参加くださった沢山のお客様に改めて感謝の意をお伝えすると共に、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

敬具

株式会社Co-LaVo
佐藤健