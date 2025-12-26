『荒川アンダー ザ ブリッジ』アニメ放送15周年！サブスク解禁＆アニメYouTube公開決定 村長役・藤原啓治さんらの声も収録
テレビアニメ『荒川アンダー ザ ブリッジ』が、2025年にアニメ放送15周年を迎えた。これを記念し、本作のオリジナル・サウンドトラック『AUB39 - 『荒川アンダー ザ ブリッジ』オリジナル・サウンドトラック』（2010年発売）が26日、各種音楽配信サービスにて全世界配信された。サブスク配信は初となる。
【写真】シュールすぎてやばい（笑）河川敷で黄昏れる村長
本作は、漫画雑誌『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて連載された中村光氏による人気コミックが原作で、2010年に放送。林遣都主演、桐谷美玲、小栗旬、山田孝之出演で、2011年にテレビドラマ化、12年に実写映画化された。
舞台は荒川河川敷。そこで出逢った勝ち組エリート青年・市ノ宮行（いちのみや こう）＝通称・リクと自称金星人のホームレス美少女・ニノ。不器用な2人の恋は時におかしく、時にせつなく…。そんな2人を中心に、奇怪な河川敷の住人たちが巻き起こす騒動の日々を描いた新感覚ハートフルラブコメディー。
今回のサブスク解禁にあたって、本作の音楽を手掛けた横山克氏からのコメントも到着。加えて、KING AMUSEMENT CREATIVE YouTubeチャンネルではアニメ本編の期間限定公開も決定。きょう26日午後9時〜26年1月26日午後8時59分の期間、テレビシリーズ（第1期）全13話が無料公開される。また、同26日午後9時より、全話をイッキ見できるプレミア上映会も開催される。
■横山克コメント
アニメ『荒川アンダー ザ ブリッジ』荒川河川敷の住人たちのように、本当に楽しみながら、毎日作品の音楽をつくっていたことを今でも覚えています。星のギター、タイトルなんて自分で考えなさいな〜あの破天荒な世界観に、サウンドトラックと一緒にもう一度浸ってください！
横山克
■『AUB39 - 『荒川アンダー ザ ブリッジ』オリジナル・サウンドトラック』
※CDと収録内容が一部異なる
収録曲
1.ディープ・ブルー1
2.ここの人達…皆、電波だー!!!
3.トレード
4.野菜畑でこんにちは
5.命名『リクルート』
6.大きな星の橋の下
7.だって緑だもの
8.安息の場所
9.スモウすっか?
10.豚
11.異変
12.アーメン
13.幻覚
14.うに
15.リクの思い出
16.風のように…雲のように…
17.荒川一発芸大会
18.ディープ・ブルー2
19.ディープ・ブルー3
20.私に恋をさせてくれないか
21.シスターの教え
22.ファミリー＆ファーザー
23.懺悔室
24.授業開始
25.一般人には3コンボまで
26.ラ・イ・バ・ル
27.出血大サービス
28.彩の国のアマゾネス
29.謎が謎呼ぶ荒川河川敷
30.地球防衛隊
31.常識ってなんだ？
32.借りを作れない男
33.タイトルなんて自分で考えなさいな
34.行様☆Go!Summer!!〜いや、行くのは金星だから〜
35.荒川最凶妖怪音頭
音楽：横山克
歌唱：マリア（CV：沢城みゆき）／高井（CV：チョー）／村長（CV：藤原啓治）
