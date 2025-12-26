『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第2幕キービジュアル＆PV公開
映画『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（全4幕）の2026年1月30日より公開される第2幕のキービジュアルと60秒PVが公開された。
【場面カット】酔っ払ってる？みんなでピットリ仲良し
第2幕のPVでは、プールで遊ぶ愛里寿たちをはじめとした、第2幕でも繰り広げられる日常に注目。本作のED テーマである西住みほ（CV.渕上舞）が歌う「おやすみなさいの続きです！」も聴くことができる。
また、現在公開中の第1幕の来場者特典が配布中。「弐尉マルコ描き下ろしマンガ」をはじめ全4週にわたって配布される。
本作は、アニメ『ガールズ＆パンツァー』（ガルパン）シリーズの公式スピンオフ漫画（作者：弐尉マルコ氏）が原作。13年より月刊コミックアライブにて連載中で、『ガルパン』の日常にフォーカスを当てた物語。
『ガルパン』は、戦車を使った武道「戦車道」が華道や茶道と並んで大和撫子のたしなみとされている世界で、戦車道の全国大会優勝を目指した女子高生たちの青春を描いている。2012年にテレビアニメが放送されると、舞台のモデルとなった茨城県大洗町の街並みや建物を忠実に再現していることから、実際に訪問するファンが多く「聖地巡礼」と呼ばれて話題となった。
■第1幕来場者特典
※いずれも数量限定のため、配布期間中であってもなくなり次第終了。
▼1週目：12月26日(金)〜2026年1月1日(木)
弐尉マルコ描き下ろしマンガ
▼2週目：1月2日(金)〜8日(木)
お年賀ポストカード(全2種ランダム)
▼3週目：1月9日(金)〜15日(木)
描き下ろし原画風ミニ色紙(全3種ランダム)
▼4週目：1月16日(金)〜
４コママンガしおり(全100種ランダム)
※すべてすでにコミックスやWEB出張版に掲載している内容のデザインとなる。
【場面カット】酔っ払ってる？みんなでピットリ仲良し
第2幕のPVでは、プールで遊ぶ愛里寿たちをはじめとした、第2幕でも繰り広げられる日常に注目。本作のED テーマである西住みほ（CV.渕上舞）が歌う「おやすみなさいの続きです！」も聴くことができる。
また、現在公開中の第1幕の来場者特典が配布中。「弐尉マルコ描き下ろしマンガ」をはじめ全4週にわたって配布される。
『ガルパン』は、戦車を使った武道「戦車道」が華道や茶道と並んで大和撫子のたしなみとされている世界で、戦車道の全国大会優勝を目指した女子高生たちの青春を描いている。2012年にテレビアニメが放送されると、舞台のモデルとなった茨城県大洗町の街並みや建物を忠実に再現していることから、実際に訪問するファンが多く「聖地巡礼」と呼ばれて話題となった。
■第1幕来場者特典
※いずれも数量限定のため、配布期間中であってもなくなり次第終了。
▼1週目：12月26日(金)〜2026年1月1日(木)
弐尉マルコ描き下ろしマンガ
▼2週目：1月2日(金)〜8日(木)
お年賀ポストカード(全2種ランダム)
▼3週目：1月9日(金)〜15日(木)
描き下ろし原画風ミニ色紙(全3種ランダム)
▼4週目：1月16日(金)〜
４コママンガしおり(全100種ランダム)
※すべてすでにコミックスやWEB出張版に掲載している内容のデザインとなる。