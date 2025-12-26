佐々木恭子アナウンサーが26日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。給食談議の口火を切った。

相模原市の公立小で先月出された、ごはんと根菜の汁物、サバの切り身が1切れと牛乳というメニューについて「量が欲しい」「僕らの頃はもう少し多かった気がする」などといった話が出た後だった

佐々木アナは「カレーライスの日とかは絶対、休みたくない。給食食べたいと思って学校に行ってましたね。給食って思い出にもなっているところもあるんですけど、一番大事な栄養価が満たされること」と話した。これには同じくMCで俳優の谷原章介が、「登校のモチベーションになっていたというのが、すごいですね」とフォローした。

番組では各時代の象徴的な給食として1979年、当時7歳の谷原、佐々木アナはごはん、がめ煮（郷土食）、ヨーグルトサラダ、チーズ、牛乳を挙げた。

また、メイプル超合金のカズレーザーは1995年、当時11歳の代表的な献立としてあんかけやきそば、大学芋、シャキシャキあえもの、ニラ玉スープ、牛乳を挙げていた。

これを見た谷原は、「カズさんの頃とかすごい豪華じゃん」と驚いていた。