初めまして、中島侑香です。スポニチさんで競馬の予想をさせてもらえるなんて本当に夢みたいです。

３話ぐらいまで普通に競馬ファンとして楽しんでいた「ザ・ロイヤルファミリー」。急にマネジャーさんから「ちょっとだけど出られます」って電話がありました。その瞬間、ボロボロ、大号泣です。セリフは「ロイヤルホープ」って一言だったんですが、めちゃくちゃうれしかったです。ＳＮＳでも信じられないくらい反響があって“この人いたっけ？”みたいなコメントもありましたけど、もうなんか本当にありがたいですね。

私が競馬にハマったのは２３年の有馬記念。ドウデュースって名前が可愛いなと思って馬券を買ったらビギナーズラックで的中したんです。レースも後ろからグングン伸びてきて大興奮。昨年の有馬記念は直前で回避となりましたが、私は架空の引退レースの単勝馬券を自分でつくりました（笑い）。大切なお仕事の時にはお守りみたいに持ってます。

今年はメイショウタバルを応援します。日高の馬が頑張って大舞台を勝つなんて本当にロイヤルファミリーみたいじゃないですか！万が一、出遅れても、（ザ・ロイヤルファミリーに登場する）同じ逃げ馬なのに外から凄い脚を使ったビッグホープみたいな競馬を期待します！

２番手は凄く迷いましたが、レガレイラ。３番手は大好きなダノンデサイル。あとはジャスティンパレス、ミステリーウェイ、アドマイヤテラに流します。

馬券はいつも通り馬単で（６）→（３）（５）（９）（１１）（１３）の５点で勝負します。前が残る展開でミステリーウェイが２着に来たら凄い配当になりますよ！今年の有馬記念も素敵なレースになってほしい。そして、私の馬券も当たるといいなあ。（モデル、女優）

◇中島 侑香（なかしま・ゆうか）１９９９年（平１１）１月１９日生まれ、愛知県出身の２６歳。幼少期からフィギュアスケートに打ち込み、全国大会出場の経験を持つ。１９年、ファッション誌「ＪＪ」でモデルデビュー。女優としても活動。２６年１月１７日に主演映画「イマジナリーライン」の公開を控える。１メートル６７。