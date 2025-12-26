さまざまな路線からバラエティーに富んだ3〜8歳の実力馬がズラリそろった有馬記念、最高です！！Vチューバー・樫桜華（かしおか）エクア＝年齢非公表＝が臨戦、調教、血統など多角的にジャッジ、メリハリつけて全頭を評価します。

1枠1番エキサイトバイオ 血統表を見ると道悪が良さそうだが、そこまで渋化しないか。しぶとさ生かしたい。

1枠2番シンエンペラー ダービー、昨年ジャパンCで33秒台出した。父シユーニなら中山はもっと走れる気も。

2枠3番ジャスティンパレス 不振だった5歳時より明らかに調教の質が高い。以前ほど切れないぶん中山も歓迎。

2枠4番ミュージアムマイル 気になるのは距離よりも馬場では。高速馬場の適性は現役随一で渋ると懸念もある。

3枠5番レガレイラ 前年より2キロ増でマークが厳しくなる。それでも3角スムーズ発進なら捲り切るか。

3枠6番メイショウタバル 緩めのペースでも折り合いはつく。前に行かせて2番手の方が後方を封じやすいか。

4枠7番サンライズジパング ホープフルS同窓会の趣があるのはこの馬いてこそ。ただ当時よりダート色が濃い。

4枠8番シュヴァリエローズ 昨年距離延びて躍進したステイヤー。実績あるコースなら巻き返しも侮れないが…。

5枠9番ダノンデサイル 結果論だが前走は上昇途中だったようで、ここに来てピリッとした。叩き良化必至。

5枠10番コスモキュランダ 早期仕上がりに振れやすい豪州牝系。見切るのは早い気もするが一変の材料もない。

6枠11番ミステリーウェイ 前半に引き離す形を馬が覚えている感じ。頭が高い走りでメジロパーマーっぽさも。

6枠12番マイネルエンペラー 清水久厩舎らしいCWコースでの入念な調教。攻めを積めば積むだけ上昇気配あり。

7枠13番アドマイヤテラ 前年菊花賞3着馬の戴冠は15年ゴールドアクター。前走競走中止の影響はなさそう。

7枠14番アラタ ここ2走を見ても平たん重賞では今も通用。ただ急坂ある有馬は適性から外れそう。

8枠15番エルトンバローズ 9Fがベストで純マイラーではないが、最初のコーナーで抑えが利くかには懐疑的。

8枠16番タスティエーラ ひと昔前シャティンと中山は適性が近いと言われた。久々その説を補強できる存在。