83年組アイドルの松本明子（59）小林千絵（62）森尾由美（59）が、25日深夜放送の日本テレビ系「オドぜひ年末SP2025 花の83年組VS地下の令和組アイドル大決戦」に出演。同期が仲の良い理由を明かした。

中京テレビ制作の「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです」の特番。通常、視聴者の口コミを元に番組を構成しているが、そこに松本が「レジェンドアイドル」として投稿し、番組常連の地下アイドルとの“バトル”を宣言。小林、森尾、松本を姉と慕うオードリー春日俊彰らが招集された。地下アイドル組は「からあげ姫」雛乃ゆめか、「Star☆T」和久田朱里、「手羽先センセーション」の宮代柚花の3人が参戦した。

松本は光沢のあるミニワンピースにレインボーカラーのスカーフを付けたアイドル風衣装で登場。紫のロングドレスの小林、赤いニット姿の森尾と並ぶと「デビュー同期でございます。83年の」とあいさつした。

松本は続けて「同期、売れてないから仲良くて」と自虐。司会の若林正恭が「売れてるでしょ」とツッコんだが、松本は「ライバル不在なのよね」。森尾は「だから仲良し」。小林は「傷をなめあって生きてきました」と自虐を連発し、同期を集めたライブを行っていることも紹介した。

テロップでは、「1980年代はアイドル黄金期。82年にデビューした小泉今日子さん、中森明菜さん、シブがき隊の世代が『花の82年組』と呼ばれ、84年デビューの菊池桃子さん、荻野目洋子さんといったスーパーアイドルに挟まれたため、当時は『不作の83年組』と呼ばれていました」と紹介された。