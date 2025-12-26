PCあるある 第51回 【漫画】Wi-Fiがつながらないミステリー
会社生活を送る上で切っても切れない存在、それは「パソコン」！ 急いでいるときに限ってエラーが出たり、すぐ終わると思ったアップデートに意外と時間がかかったり……。仕事でもプライベートでも、予想外のサプライズが発生しがちなパソコンにまつわる「あるある」エピソードを、4コマ漫画でご紹介します。
○■Wi-Fiがつながらないミステリー
PCがインターネットにつながらない事態はまさに“PCあるある”。まず疑うのはPC本体で、再起動を含めた一通りの確認をしてみてもつながらないとき、その犯人はルーターかもしれません。時間をかけてPCの設定を見直し、その後原因がルーターだったとわかったときの「もっと早く気づけばよかった感」……ちょっと悔しいものですね。
