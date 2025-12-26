東京都大田区で「PayPay」「AEON Pay」で支払うとポイント還元するキャンペーン! 1月7日から - 対象店舗、付与率は?
東京都大田区は2026年1月7日から、キャッシュレス決済アプリを活用した「キャッシュレスで生活応援! 大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン」を実施する。
キャッシュレスで生活応援! 大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン
本キャンペーンは、長期化する物価高騰への対策と日々の生活支援を目的として、2026年1月7日〜31日まで実施する。なお、早期終了となる可能性がある。
対象となる決済アプリは「PayPay」と「AEON Pay」で、対象店舗は各アプリによって異なる。
PayPayの対象店舗は店頭ポスターで確認でき、AEON Payの対象店舗は、まいばすけっと各店、マルエツ各店、イオンスタイル御嶽山駅前、マックスバリュエクスプレス池上店、マックスバリュエクスプレス六郷土手駅前店、ピーコックストア石川台店、グルメシティ糀谷店となる。コンビニエンスストアおよび医療機関等は対象外。
ポイント付与率は、PayPayでは大規模店およびチェーン店が5%、中小店舗が10%であり、AEON Payでは全店舗で5%。ポイントの付与上限は、1回あたり1,000ポイント、期間あたり5,000ポイントとなる。
キャッシュレスで生活応援! 大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン
本キャンペーンは、長期化する物価高騰への対策と日々の生活支援を目的として、2026年1月7日〜31日まで実施する。なお、早期終了となる可能性がある。
PayPayの対象店舗は店頭ポスターで確認でき、AEON Payの対象店舗は、まいばすけっと各店、マルエツ各店、イオンスタイル御嶽山駅前、マックスバリュエクスプレス池上店、マックスバリュエクスプレス六郷土手駅前店、ピーコックストア石川台店、グルメシティ糀谷店となる。コンビニエンスストアおよび医療機関等は対象外。
ポイント付与率は、PayPayでは大規模店およびチェーン店が5%、中小店舗が10%であり、AEON Payでは全店舗で5%。ポイントの付与上限は、1回あたり1,000ポイント、期間あたり5,000ポイントとなる。