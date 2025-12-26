お風呂の鏡くもる問題を解決してくれた「激落ちくん」の隠れた逸品
2023年6月29日の記事を編集して再掲載しています。
引っ越したばかりなので、家の中のありとあらゆることが目につく今日この頃。中でも最近気になったのが、「お風呂の鏡がくもる問題」。
鏡がくもる度にシャワーをかけるのは面倒くさいと思っていたので、こんなアイテムを導入してみました。
「激落ちくん」のくもり止めリキッド
お風呂の鏡がくもる問題を解決してくれたのが、レックの「激落ちくん 鏡のくもり止めリキッド」。激落ちくんといえばスポンジのイメージだったので、こんな商品が販売されていたとは知りませんでした！
今回購入したのは、通常モデルより効果の持続時間が長くなった強力コートタイプです。
鏡に塗っていくだけ
先端はフェルト状になっており、これを鏡に押し当てる形で塗っていきます。
最初はフェルト部までリキッドが行きわたっていないため、まずは鏡に密着させて液を染み渡らせましょう。液が染み渡った後は、鏡の端から端まで塗っていくだけ。
力をかけて塗ると液が出過ぎてしまうので、軽い力で塗っていくのがよさそう。
乾かしたらシャワーで流して完成
鏡がビショビショになるくらい、塗りたくりました！
きちんと乾燥できていないとくもり止め効果を得られないそうなので、しっかり乾かすことが大切です。
乾いたら、仕上げとしてシャワーで流します。こうすることで水の膜ができ、くもらない鏡が完成するんですって。
本当にくもらなくなった！
確かに、まったく鏡がくもらなくなりました。半信半疑だっただけに、これには驚き……！
いちいち鏡にシャワーをかけることもなくなったので、洗顔時や髭を剃るときに助けられています。
鏡の端はちゃんと塗れていなかったため、ややくもってしまいましたが、ちゃんと塗ってある部分はバッチリですね。
ただ、2人暮らしで使ってみて、4〜5日たつと効果が薄れてきたかな？という感じだったので、こまめに塗り直すのが面倒な方はちょっとだけストレスに感じてしまうかも。
水やシャンプー類がどの程度鏡に付着するか。使用環境によっても持続期間は左右されると思いますが、大体週イチを目処に塗り直すとちょうどよさそうです。
Photo: 門岡 明弥