令和6年能登半島地震から2年、PayPayを通じた被災地への支援方法は?
PayPayが、同社のキャッシュレス決済サービス「PayPay」を通じた被災地への寄付について案内している。
PayPay
「令和6年能登半島地震」の発災から2年が経過した現在も、地域の復旧や生活再建には長い時間を要しており、継続的な支援を必要とする状況が続いている。
同社では、ジャパン・プラットフォーム、中央共同募金会(ボラサポ・令和6年能登半島地震)、ピースウィンズ・ジャパン、Yahoo!ネット募金の各団体にて、PayPayでの寄付を通じた被災地への支援が可能となっている。
ジャパン・プラットフォーム、中央共同募金会、ピースウィンズ・ジャパン、Yahoo!ネット募金
PayPayによる寄付は、2025年8月より「PayPayマネー」に加えて「PayPayポイント」と「PayPayクレジット」でも利用できるようになった。
寄付の利用方法については、PayPayホームページから確認できる。なお、寄付には本人確認が必要となる。
