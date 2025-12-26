インスタグラムで報告

大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が報告した意外な女優との出会いに、ファンが驚きの声を上げている。「豊昇龍の手と顔サイズ一緒」「なぜ？何繋がり？」「顔ちっさ！！！」とコメントが寄せられた。

上品な着物をまとった横綱の隣でほほえんでいるのは、女優の石原さとみだ。透明感あふれる佇まいに、紺色のスーツ姿。横綱と並ぶと体格の違いも際立つ。

豊昇龍が自身のインスタグラムでツーショットを公開。「先日、立浪部屋に素敵なゲストが…！ なんと、女優の石原さとみさんが遊びに来てくださいました。あまりの美しさに、横綱も思わずガチガチに緊張！？（笑）貴重なお時間をいただき、心より感謝申し上げます。 またのお越しを、部屋一同楽しみにお待ちしております」とつづると、ファンからのコメントが並んだ。

「えーーーーすごい」

「豊昇龍の手と石原さとみさんの顔サイズ一緒」

「なぜ？何繋がり？」

「顔ちっさ！！！」

「横綱の特権 一緒に良かったですね」

「相撲部屋が華やかで良い香りになったんだろーなーと想像します」

「さすがの横綱も 人気女優さんの前では緊張気味」

初場所は東京・両国国技館で1月11日に初日を迎える。



（THE ANSWER編集部）