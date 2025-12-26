再入荷、待ってたああぁ！！【3COINS】売り切れ前にGETしたい♡「美容アイテム」

寒さで疲れが溜まりやすい冬は、お肌のケアやメイクアップで気分を上向きにしたいところ。その手助けを担ってくれるのが、【3COINS（スリーコインズ）】でリーズナブルにゲットできる美容アイテムです。たくさんのラインナップのなかから、再入荷アイテムに絞っておすすめの一品をご紹介。気になるアイテムはぜひ早めのチェックを。

寒い日の疲れ目元ケアマスク

【3COINS】「2WAYウォームアイマスク／hemle」\330（税込）

メイクをしたままでも使える、ミシン目に沿って穴を開けられるアイマスク。まとまったリラックスタイムが取れないときでも、サッと目元を温められます。公式サイトによると、温度は約40度とお風呂のような心地よさが期待できます。カモミールやムスクといった3種類の香りのラインナップで、どれも気持ちをホッと和らげてくれそう。

大人のエイジングケア向けパック

【3COINS】「エイジレスシートマスク／and us」\330（税込）

公式サイトで「年齢とともに気になるお肌に」向けて提案されているシートマスク。濃密な保湿成分を特徴とする大人世代にうれしいつくりです。植物由来のバクチオールと話題のNMN配合で、若々しい印象に繋がるハリをサポートしてくれそう。

進化した爪にやさしいカラージェル

【3COINS】「カラースティックネイルジェル／and us」\330（税込）

アレルギーの一因となるHEMAを除いた、スティックタイプのジェルネイル。カラーは、暖色から寒色まで揃った全10色。いずれもシアーな発色で、肌浮きして見えにくいのがメリットです。硬化に必要な「UVLEDネイルライト」と合わせても660円で手に入るので、初心者さんもぜひ挑戦してみて。

自然に仕上がる技ありブラシ

【3COINS】「パウダーブラシ／and us」\330（税込）

人と会う機会が多いこの時期、ベースメイクを綺麗に保つには、フェイスパウダーを均一に乗せるのがマストといえそう。ウェーブ加工がほどこされたこのブラシなら、テクニックなしで自然な仕上がりを目指せます。「天然毛のような滑らかな肌あたりを再現」（公式サイトより）しているのも、ポイント。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S