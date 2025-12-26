1日30通超の母LINEに限界！「こっちは心配してるのに！」逆ギレ母に娘が『ある宣言』をした結果

今回は、筆者の知人C美さんからお聞きしたエピソードをご紹介します。

結婚後も、実母から毎日30通以上ものLINE攻撃に振り回されていたC美さん。

家事も手につかない状況に限界を感じ、「ある宣言」をしたところ──！？

うまく距離をとることも、親孝行なのかもしれないと考えさせられるエピソードです。

LINE魔の母に、もう限界！

私は、最近結婚して実家を出た30代の主婦です。

そんな私の悩みは、毎日大量に届く実母からのLINE。

「今日の献立は？ ちゃんと毎日つくっているの？」

「そろそろお歳暮を送る時期よ。ちゃんとしたものにしなさいよ」

朝から晩まで、こんなメッセージがノンストップで届くのです。

最初こそ、心配してくれているのだと、ありがたく思っていましたが、次第に息苦しさのほうが大きくなりました。

返信すれば即レス。

私のスマホは常に鳴りっぱなしで、落ち着く暇もありません。家事もままならず、ほとほと困ってしまうのでした。

娘から母へ「宣言」

思い起こせば、実家にいたころから母のペースに従っていたように思います。

世話好きでせっかちな母は、とにかく何にでも口を挟まずにはいられない人でした。

愛情あってのことだとは分かっています。

でも、結婚して自分の所帯をもった今、私は私なりのペースを大切にしたいのです。