待望の定番化！！【セザンヌ】影やくすみを整える「白いコンシーラー」人気の理由をチェック♡

影やくすみを“色の効果”で整える、新発想のアイテム、【CEZANNE（セザンヌ）】の「ブライトカラーシーラー 00 メリハリホワイト」。数量限定で登場するやいなや、「立体感が出る」「くすみがとぶ」と口コミが広がり、この冬ついに定番化が決定しました。ただ明るくするだけではない、“白でメリハリを仕込む”理由と、自然な立体感が生まれる使い方を紹介します！

セザンヌ、話題の「白いコンシーラー」が定番化へ

【セザンヌ】「ブライトカラーシーラー」00 メリハリホワイト \748（税込）

色の効果でくすみをカバーする、カラータイプの美容液コンシーラー。2025年8月に数量限定で発売され、「立体感や透明感が出る」「くすみがとぶ」といった口コミで話題に。そんな反響を受け、今回12月上旬より先行発売がスタート。2026年春には、定番化されることが決定しました。一見するとかなり白く見えるカラーですが、ただ明るくするだけではないところが、このアイテムのポイント。どんな仕組みで“メリハリ”が生まれるのか、その鍵は、色設計にありました。

自然なメリハリは“白”でつくる。影を整える仕込みカラー

“メリハリホワイト”の特徴は、影コンシーラーとしても自然なハイライトとしても使えるところ。カラーは肌色から大きく浮かない明度高めのベージュホワイトで、パールで光を集めるタイプではなく、色と明度の差によって「ここが明るい」と錯覚させる設計です。白さで覆うのではなく、明るさの差で影やくすみをやわらげるように整えてくれるので、ほうれい線や小鼻の横など、影が気になりやすい部分に使うと、ふっと軽い明るさが出る印象に。コンシーラーほど重くなく、ハイライトほど主張しないため、ナチュラルに陰影を整え、メリハリのある表情を演出します。

軽くのびて、しっとりと肌に溶け込むような仕上がり

実際に手に出してみると、みずみずしく伸びがいい。指先でなじませると、最初の“白さ”がほどよく広がり、薄く密着。白浮きせずに明るさだけがふっと残るような仕上がりに。まるで肌の面がひとつ整ったように見えて、ノイズがすっと引いた印象です。下地と薄づきのファンデーションの間に仕込むと、強く主張しないまま自然なメリハリがつくと感じました。14種類の美容液成分が配合されていることもあり、乾燥が気になる時期でもパキッとしたり、粉っぽく浮くようなことはありませんでした。

どこに入れるかで、仕上がりは変わる

※このイラストは、一部AIを使って作成しています

トーンアップするようなアイテムは、“どこに塗るか”で仕上がりの印象が大きく変わります。全顔を明るくすると白浮きしたり、逆に顔全体が平坦に見えてしまうことも。だからこそ、ポイントで補正するほうが、自然な立体感や若々しさにつながりやすいんです。メリハリホワイトを入れる場所は、影が落ちやすい目元のくぼみ・小鼻横・口角の暗さに仕込むのがおすすめ。影がやわらぎ、顔立ちがすっきり見える印象があります。また、TゾーンやCゾーン、あご先などに仕込むと、ギラつかず自然なハイライト効果が生まれ、立体感のある顔印象へ。

白ではなく“メリハリ”を仕込む感覚。くすみや影が気になる方、ハイライトは苦手だけれど自然な立体感がほしい方は、ぜひ1度試してみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F